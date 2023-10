Nunca digas nunca Hamás

El Estado de Israel ha invertido enormes cantidades de dinero en películas y series de televisión que ensalzan la supuesta capacidad del Mossad, sus servicios secretos, la capacidad y poder que se han puesto seriamente en duda al no prever una invasión de su territorio por Hamás, un grupo terrorista que ejerce el poder político en la franja de Gaza. Como ha dicho Benjamín Netanyahu al enfrentarse a los hechos consumados de la invasión del territorio israelí por parte de Hamás, lo que está sucediendo estos días en Israel no se había visto nunca.

El presidente israelí no ha dudado en declarar el estado de guerra, lo que no deja de ser una exageración dada la diferencia de capacidad bélica de uno y otro bando. El terrorismo, por propia definición, es una estrategia de los débiles que quieren provocar el miedo en el bando enemigo, pero pocas veces eso se traduce en victorias militares que puedan tener tal consideración. Israel ya ha replicado utilizando el devastador poder que le otorga su superioridad aérea y ha llamado a filas a medio millón de sus reservistas, probablemente para nada, porque no hay ejército digno de tal nombre al que enfrentarse.

Eso no quiere decir que la acción de Hamás sea una simple operación suicida. El objetivo obvio es boicotear el inminente acuerdo que se estaba tejiendo entre bastidores para el de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y el Estado de Israel, que habría alterado sustancialmente el tablero en el que se juega la compleja partida de ajedrez en esa parte del mundo.

Joe Biden soñaba con presentarse a la reelección con ese acuerdo en la mano, fruto de un proceso iniciado por su antecesor y probable rival en esta contienda Donald Trump. Los principales perjudicados de la ampliación a Arabia Saudí de los pactos de Abraham serían Irán y Hamás. Y si tenemos en cuenta que Hamás es un grupo amparado y totalmente dependiente para su abastecimiento militar del Estado iraní, al igual que Hezbolá en Líbano no es de extrañar ver la mano de los ayatolas detrás de este atrevido ataque al Estado de Israel.