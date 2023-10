De nada va a servir a las 13 personas que murieron en La Fonda los cierres de discotecas que se están haciendo ahora, y de nada, tampoco, la liturgia de mandarines que se está escenificando por parte del partido de la oposición, PSOE, antes en el Gobierno, que decretó el cierre y no se ejecutó, pero sí realizó una inspección de Sanidad y del partido en el gobierno, el PP, antes en la oposición, que tampoco ejecutó el cierre, pero sí tramitó un permiso para pintar la fachada. Que también resulta una cosa inédita que dos partidos que se niegan el pan y la sal, por sus razones, en todos los niveles del Estado, comparezcan juntos a explicar. Y eso que sería bueno, no lo parece tanto cuando las explicaciones no son claras.

Independientemente del devenir administrativo y judicial del caso, hay cuatro personas en línea que deberían asumir responsabilidades políticas y tendrían que dirimirse antes de que se cerrara el caso judicial, mucho antes. Hay un concejal que fue de Urbanismo, el que decretó el cierre. Hay un concejal que fue de Urbanismo y que repite en ese puesto, y en su etapa anterior vio como una discoteca se convertía en tres y no hizo nada. Está Serrano, el anterior alcalde, que está desaparecido, y Ballesta, el actual, está desvaneciéndose en el aire. Seguramente, cuando el vendaval amaine, volverán a hacerse carne, los dos, como si fueran superhéroes de Marvel. Alehop, tachán. Esas responsabilidades responden al principio que Truman tenía en su despacho: «The buck stops here». El presidente estadounidense decía con esa frase que él era el último responsable. Los de Urbanismo eran y son responsables de sus áreas y los alcaldes, responsables de sus concejales. Si el PSOE en Murcia quiere conservar alguna posibilidad de gobernar, no puede presentarse con quien no ejecutó la orden de cierre o con el jefe del concejal que permite que, señalado por el escándalo, siga en sus filas. Ocurre de igual manera en el lado del Gobierno municipal. Yo puedo entender que sea una pena, que la vida política y de gestión de estas cuatro personas va más allá de este hecho luctuoso, pero es que, por su inacción política, se ha producido ese hecho también. Aún quedan otras preguntas por resolver, y resulta interesante planteárselas, dado que se ha afirmado que la orden era de cierre. ¿Tenía la concejalía de Urbanismo personal suficiente para manejar la carga de trabajo? ¿Y sistema para gestionarlas? ¿Lo tiene? La policía ha estado varias veces en el local, y los dueños de los negocios han pedido varios permisos, desde sanitarios, hasta vado. ¿Se comparte la información en el Ayuntamiento de Murcia y por extensión en los Ayuntamientos de la región? ¿o cada sección va a su avío? Cerrar discotecas está bien, pero, ¿la gestión de los proyectos que actualizan las condiciones y que los hacen legales se están tramitando en tiempo y forma también? Y otra. ¿Se van a conformar los ciudadanos con esta liturgia de mandarines, con estas sombras chinescas?