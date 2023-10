Hace ya un tiempo que en un grupo de WhatsApp de frikis de la política, como yo, tenemos una apuesta, que os paso a desvelar.

Opción A): Se repiten las elecciones y Sánchez queda de cara a la sociedad como adalid de la defensa de la constitución, por no plegarse a los nacionalistas, y Opción B): Sánchez lo tiene ya todo atado y bien artado con los nacionalistas.

Ni que decir tiene que yo voté por la B). Esto, seguramente ahora que Sánchez ya se ha abierto a hablar directamente de amnistía en la cumbre de la UE en Granada, ya no tiene mucho mérito. Menos mérito aún tendría después de conocerse que Sánchez ya está negociando la investidura con el PSOE, o que el PSOE acaba de entregar a Bildu la presidencia de la Federación de Municipios en Navarra. Como yo anticipé a mis compañeros del grupo de WhatsApp, bueno, a ellos y a todo aquel que me haya querido escuchar, los pasos se estaban dando poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa, en el sentido de una inevitable investidura. Con todo lo que ello conlleva. Esta semana, el presidente, experto conocedor del manejo de los tiempos, ha acelerado el paso. Para terminar, más pronto que tarde, en un carreta al sprint para llegar a la meta. Que no es otra que la que Sánchez tenía marcada en su hoja de ruta desde la misma noche electoral del 23J.

Todo lo que ha ido pasando desde ese día hasta hoy ha sido una calculada cortina de humo (investidura fallida incluida, en la que el presidente ni se molestó en intervenir), hasta que ha nuestro Houdini particular considerara que la sociedad estaba lo suficientemente vacunada y adormecida como para poner encima de la mesa la amnistía.

A estas alturas, todos tenemos claro, Sánchez el primero, que la amnistía es inconstitucional, además de inmoral, añado yo. Pero el líder del PSOE sabe perfectamente como hacerlo. Primero lanza el debate a través de sus voceros, después se produce una encarnizada batalla en los mentiremos parlamentarios. Lo que se traslada a las diferentes tertulias televisivas y radiofónicas, así como a las columnas de opinión. Hasta que baja el suflé. Las sociedades en general, y la española en particular, se cansan pronto de los debates. Realmente no somos capaces de mantener la tensión sobre un tema, por grave que nos parezca, más de un par de semanas, tres a lo sumo. Nos cansamos y pasamos pantalla.

Y eso el líder de los socialistas lo sabe. Por tanto, ha llegado el momento de asestar el golpe. Será un golpe seco e indoloro, ya lo tiene amortizado. Le queda la manifestación de este fin de semana en Barcelona, a la que me quedo con las ganas de asistir. Pero que, en buena parte, ha sido minimizada por la que emprendió el PP por su cuenta en Madrid, hace un par de semanas. Testada y amortizada ya por Sánchez.

Habrá amnistía, habrá gobierno, y será un gobierno que durará hasta que el PNV quiera. En las elecciones vascas está el próximo embate de Sánchez. Pero tengo para mi que un tipo que ha sido capaz de recabar a un tiempo, los apoyos del PNV y del Bildu, y de Junts y Esquerra, sabrá sortear cuando llegue el momento de esa adversidad.

De momento estamos en otra pantalla.