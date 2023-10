Los días de Ballesta

José Ballesta es un buen alcalde. Pero esta consideración, además de por sus cualidades y su experiencia en esa función, está condicionada a que en su día sustituyó a un político mediocre, Miguel Ángel Cámara, y más recientemente a otro, José Antonio Serrano, demostrado incompetente. Ballesta no precisa de comparaciones para brillar por sí mismo, pero estas ayudan notablemente a la percepción que de él se tiene.

El alcalde de Murcia es un hombre al que puede la sentimentalidad. Con demasiada frecuencia observamos que se le clava una púa en el entrecejo, se le humedecen los ojos y se le evapora la voz. Esto puede aparecer como virtud personal, y a veces, como cuando intervino ante la prensa a la puerta de las discotecas recién incendiadas y con el contador del número de fallecidos en marcha, es inevitable. Pero en el espacio político el exceso de sentimentalismo actúa de mal consejero, pues le impide tomar decisiones incómodas para personas de su equipo que considera valiosas y leales.

Hay varios ejemplos en el pasado que ya comenté en otro artículo, pero el más reciente es que Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo antes y después del paréntesis de gobierno socialista, a estas horas aún permanece en su puesto, a pesar de ser el más directo responsable político de que las discotecas incendiadas mantuvieran abiertas sus puertas. ¿Qué tiene que pasar aquí para que alguien dimita o sea destituido? «Sea quien sea, caiga quien caiga, pese a quien pese...». Eso dijo Ballesta cuando en pocas horas pasó de la lágrima a la ira, poco antes de saber que el problema tenía su origen en La Glorieta, su casa.

La sentimentalidad contribuye también a restar objetividad en la percepción de las cosas, y en su caso le pone la piel muy sensible para aceptar las críticas o para situarse a distancia de los reproches, en los que siempre ha de encontrar una intencionalidad negativa. Ballesta concentra un gran capital político en el PP murciano a pesar de no estar integrado en su nomenclatura, lo cual le presta independencia y le confiere la transversalidad que requiere la figura de ‘alcalde de todos’. Pero es precisamente la acumulación de prestigio lo que lo tiene desacostumbrado a la adversidad. Suele proclamar la humildad, pero esta es una virtud de la que no se presume; se ejerce.

Para pulir su imagen y blindarse a la crítica ha conformado un gabinete de prensa que rebasa en número de integrantes a los de cualquier mediana redacción de periodistas, algunos de ellos rescatados de los medios a golpe de talonario entre quienes hacían información municipal y política, de modo que pasan, como en la serie Borgen, de recabar noticias a florearlas, es decir, de la información a la contrainformación y a premiar con filtraciones calculadas o a castigar con respuestas despectivas. Uno de estos portavoces remitió un enlace al diccionario de la RAE a un periodista de este diario que le pedía una aclaración sobre el alcance de la palabra ‘apartar’ incluida en la nota municipal acerca de la separación de sus puestos de los inspectores de Urbanismo que deberían haber hecho cumplir el cierre de las discotecas siniestradas. La prepotencia, como la covid, se pega. Ballesta cumple el papel de simpático y accesible mientras por detrás te echa los perros. Todavía permanece bajo contrato el redactor municipal de redes sociales que hace semanas utilizó las cuentas oficiales del Ayuntamiento para insultar groseramente a miembros de la oposición socialista. Es un buen chico, pero se equivocó, es a lo más que llegan a decir. Sólo les falta añadir: pero es de los nuestros. Y, por tanto, intocable.

A pesar de tanto recurso para la limpieza mediática, quedará para la historia la escenificación de la rueda de prensa, al día siguiente del incendio, realizada al alimón por el concejal de Urbanismo del PP y el exconcejal de lo mismo del PSOE, Andrés Guerrero, todavía con su culo en un asiento de La Glorieta. En vez de disponer dos atriles lo limitaron a uno, de manera que ambos se fueron alternando sucesivamente en una especie de baile de presentadores propio de una gala pueblerina cutre de elección de misses. Y todo para balbucear respuestas sin sentido que en nada satisfacían a las preguntas clave de los periodistas. Por supuesto, no se les ocurrió ofrecer copias de los expedientes sobre los que hablaban, que luego el concejal vigente ha ido filtrando a conveniencia, ocultando aspectos fundamentales del caso que la prensa ha debido conocer por otras fuentes. A pesar de la sospechosa buena comandita entre PP y PSOE, los primeros deslizan que «sólo llevamos cuatro meses», lanzando la bola al antecesor allí presente, hasta que después, el portavoz de Vox, Luis Gestoso (en este caso, la única oposición) ha puesto fechas al asunto para situar al anterior gobierno de Ballesta en la génesis del caso. De paso, tanto el Cuerpo de Bomberos como la Policía Local han recibido órdenes precisas de mantener las bocas selladas en aras a un particular concepto de transparencia.

¿Transparencia? Se escudan en la apertura de diligencias judiciales para eludir la obligación de ofrecer respuestas sobre su ejercicio político y las acciones administrativas bajo su control. Han ‘apartado’ a varios funcionarios a los que se supone responsables de no hacer cumplir a las discotecas la orden de cierre, pero se desconoce en qué consiste exactamente el alcance de esa decisión, a qué funcionarios afecta, de qué manera pueden evitar que el prejuicio sobre indolencia o connivencia se extienda al conjunto de los funcionarios, y si la personación judicial que anuncian incluirá la acusación nominal a funcionarios de cuya actividad el estamento político tenía la obligación de consultar sobre el seguimiento de los expedientes.

Aseguran que van a actualizar los protocolos de inspección para que sean verdaderamente garantistas y que fluya la información entre las secciones que tengan competencias al respecto, pero no sabemos en manos de quién está que se cumplieran los que había, ni qué equipo técnico-político es el encargado de crear los nuevos, así como tampoco el tiempo que se han dado para hacerlo. No sabemos nada de lo que hicieron antes, salvo lo que no hicieron, ni de lo que están haciendo ahora. ¿Qué le pueden explicar a los padres de los jóvenes que estuvieron de marcha el pasado viernes en los locales que cerraron el sábado o a los que lo hicieron el sábado en los que cierren este domingo?

Ahora, a buenas horas, les ha entrado el furor por la clausura de los locales sin licencia, pero cuantos más establecimientos cierren más se pondrá en evidencia la dejación en el cumplimiento de las normas, y es legítimo que los ciudadanos sospechen de que tanta manga ancha obedezca bien a incompetencia, bien a algún tipo de complicidad inconfesable. Tantos años de indiferencia ante la seguridad pública conlleva la desconfianza en la Administración y, desde luego, en los repentinos propósitos de enmienda que nunca afectan a las responsabilidades políticas, en busca siempre de cabezas de turco que suelen ser ajenas al staff. Aparte de que, a la vista de lo que hay bajo las alfombras de Urbanismo, es muy adecuado preguntarse qué no puede haber bajo las de otros departamentos.

En el PP municipal andaban sobre ascuas ante la tardanza de Vox en pronunciarse sobre la tragedia, pues intuían que podrían salir con algún dato comprometedor. Después de la rueda de prensa de Gestoso, que justificó el inicial silencio en la reserva de los días de luto, la respuesta de los populares ha sido un chiste de Woody Allen. Cuenta este en una de sus películas que dos señoras competían por criticar el menú de un restaurante, cuyos platos carecían de calidad, y una de ellas remató asegurando que, además, las raciones eran pequeñas. Pues lo mismo: replican a los argumentos de Vox que éstos son tardíos. Pero lo que ha hecho Vox en el Ayuntamiento, como Podemos en la Asamblea Regional, es exigir una comisión de investigación. Dado que el PSOE está también bajo responsabilidad en la permisividad sobre los cierres decretados, es dudoso que apoye esas comisiones. El PP ha espolvoreado por los ayuntamientos mociones contra la amnistía con el propósito de ‘comprometer’ la posición de los socialistas al respecto en cada pueblo (con esto está consiguiendo que apoyen a Pedro Sánchez hasta quienes en su partido no lo siguen en esa cuestión) pero lo que verdaderamente va a hacer que el PSOE se retrate son estas iniciativas de Vox y de Podemos. Aunque también será curioso comprobar qué va a hacer el coaligado Vox en la Asamblea: tendría gracia que no apoyara en el parlamento lo que exige en el Ayuntamiento.

Lo que Ballesta no parece haber entendido es que su implicación sentimental en la tragedia, su disposición a llegar hasta el final en los juzgados a la búsqueda de responsables fácticos, su entrega stajanovista al trabajo y su decisión de actualizar los protocolos para mantener actuaciones inflexibles en el futuro no es más que una parte de su deber. La otra consiste, de un lado, en poner su potente aparato mediático al servicio de la transparencia en vez de al cuidado exclusivo de su imagen, y de otro, en destituir a los responsables políticos que han dado lugar al estado de cosas que ha desembocado en una tragedia que habría sido evitable si hubieran cumplido con su deber en el control administrativo. Algo tan elemental no precisa de mayores ampliaciones.

Si en la línea de su siempre remisa actitud a tomar decisiones incómodas para con su entorno se resiste a hacer lo que a todo líder público le correspondería más allá de sus debilidades por sus colaboradores, ocurrirá que las responsabilidades políticas que no salde le alcanzarán a él.

Ballesta será un buen alcalde hasta que empiece a hacer méritos para todo lo contrario. Y parece que estuviera en ello.