Políticos nominados

Hay quienes sostienen que para ser presidente de un país, o incluso diputado o concejal, debería exigirse por ley una mínima formación y saber idiomas, y no me refiero a ser capaz de prescindir del pinganillo en nuestro Parlamento nacional. Otros, por contra, creen que la grandeza de la democracia es que nos iguala y que, además de que cualquier ciudadano puede optar a ocupar un cargo público de representación, el voto del más docto de los universitarios vale exactamente lo mismo que el del más ignorante entre los tontos, o el más humilde entre los desharrapados.

La degeneración de la clase política en nuestro país es progresiva y, a día de hoy, ya ni siquiera les exigimos un mínimo de buenos modales. El templo de la voluntad popular parece, en ocasiones, más un circo que el lugar en que se abordan y deciden las leyes y normas que rigen nuestras vidas.

Hurgarse la nariz hasta el fondo en busca del moco perdido, desde el escaño que está a la vista de todos los españoles y de la oportuna cámara que todo lo graba, no es nada comparado con la negación del saludo a un ministro, una ministra o une ministre. Y ante tanto reproche, tantas faltas de respeto y tantos insultos más o menos velados que se lanzan unos a otros en las sesiones plenarias, era solo cuestión de tiempo que llegaran a las manos, como se permitió hace unos días un concejal de Madrid al darle tres bofetadas en la cara al alcalde. La tensión es tal que nuestros diputados se encaran a inoportunos e impertinentes ciudadanos que los abordan cuando se van a subir al AVE y provocan retrasos que soliviantan al resto de pasajeros.

Aquí, en nuestra región, también hemos tenido ejemplos de actitudes subidas de tono en algunos Ayuntamientos, donde las aguas parece que se han calmado y, ahora, son como una balsa de aceite. Es el caso de nuestro Consistorio de Cartagena, que ha dejado atrás broncas y portazos para transformarse en una especie de mundos de Yupi o del mundo ideal que cantaba el Aladdín de Disney. Porque llueven las mociones aprobadas por unanimidad, tengan el color que tengan. Alrededor de una veintena de iniciativas obtuvieron el respaldo de todos los miembros de la Corporación en el último pleno. Así da gusto. Que sea verdad que trabajan y acuerdan juntos medidas que nos benefician a Cartagena y a los cartageneros. Tanto se ha rebajado la tensión, que el nuevo portavoz municipal de MC no las tiene todas consigo, ante tanto apoyo del Gobierno del PP y del resto de grupos municipales a las propuestas de su partido. Se fía lo justo y no le basta que los concejales alcen la mano para mostrar su aprobación. Por eso, ha exigido la creación de un organismo que controle el cumplimiento de todo lo aprobado en los plenos, para que no caiga en el olvido. La propuesta es oportuna por el buen desarrollo de nuestro municipio y, de paso, por el mantenimiento del respeto, las buenas formas y el entendimiento.

De vuelta a los malos comportamientos de nuestros políticos, lo peor son las muestras de una pésima educación o que se pierdan las formas y los nervios que conducen a alzar la voz o las manos. Lo realmente lamentable es que se permiten hacerlo, a sabiendas de que vivimos en la era en la que todo se graba, en la que todos llevamos un reportero en el bolsillo, en la que nada escapa de una posible filmación. Casi de cualquier episodio más o menos polémico aparecen, de repente, varias tomas. Eso o vamos a tener que creernos lo que decían los concursantes de Gran Hermano de que se comportaban de forma natural, tal y como eran, porque se olvidaban de que había decenas o cientos de cámaras apuntándoles por toda la casa.

Dicen que nuestros políticos y la forma en la que actúan son el reflejo de la sociedad que los elige. Puede ser, pero a este paso, pronto veremos la casa de Guadalix de la Sierra repleta de diputados o concejales de todas las siglas y colores. O quizá sea que ya lo hemos convertido todo en ese Gran Hermano en el que alguna vez estaremos nominados.