'Nombres propios', por Enrique Nieto

La primera vez que me encontré en la lista de un grupo de mis clases un nombre normalmente no utilizado en España busqué de inmediato entre los alumnos un rostro que pudiera ser el de aquel nombre. Recuerdo que fue Kevin y era el de un chico ecuatoriano, por cierto, listo y estudioso como pocos. Repasando los nombres de los mujeres y hombres fallecidos en la tragedia de las discotecas también me he encontrado un Kevin, este colombiano, que no solía ir a esta discoteca porque vivía en Caravaca. Con su esposa, Leidy, (qué bonito querer llamarse ‘Leidy’ y escribirlo así, y no ‘Lady’; es como una demostración de fuerza) hicieron sesenta kilómetros en coche para encontrarse con la muerte. Ella fue la autora de ese mensaje desgarrador que pudimos oír en los medios: ‘Mami, la amo. Vamos a morir. Mami, la amo’.

Los latinos vienen haciendo con los nombres lo que les parece bien desde nuestra llegada a su continente. Muchos de ellos, aztecas, mayas, etc. fueron bautizados y cambiaron los suyos, como Ahuic o Camaxtli, por el que le había impuesto un cura, como Rafael. Por cierto, uno de los muertos en esta tragedia se llamaba Rafael Miranda, era ecuatoriano y llevaba 20 años en España. Acudió a la discoteca con su novia, Seibi, que sí se pudo salvar (qué dulce suena, ‘Seibi’, ¿verdad?, otro nombre fabricado al gusto de unos padres), pero él falleció quemado. Quizás creía que los materiales de la discoteca eran ignífugos, como dice la ley, pero allí la ley brillaba por su ausencia. En la lista de fallecidos aparece también un John. Dicen todos los que lo conocieron que tenía un carácter absolutamente afable y que había hecho muchos amigos. Era ecuatoriano y su nombre está bien escrito, porque en España siempre ha habido una tendencia a escribir ‘Jhon’ en vez de John. Había ido con su pareja al cumpleaños de su amigo Eric –un nombre nórdico, aunque él era nicaragüense – que cumplía treinta años, también fallecido, que era el que había citado a sus amigos para celebrarlo sin saber que estaban en un local ilegal. Ninguno de ellos conocía la orden de cierre que se había decretado hace ya meses y que no se había llevado a cabo. Al preguntarle a un político sobre el tema, alzó los hombros y puso cara de circunstancias. También falleció en el incendio Yossi Esteban, un hombre colombiano de treinta y cuatro años que había acudido a la discoteca con un primo suyo, que se fue pronto. Él se quedó, y su madre, Dubi Reyes, fue quien acudió a la policía para aportar objetos personales de su hijo para hacer las pruebas de ADN. Ya saben ustedes que algunos cadáveres estaban tan quemados que solo se les había podido identificar con estas pruebas. Observen los nombres tan agradables de escuchar ‘Yossi’ y ‘Debi’. Parece ser que los inspectores habían comunicado el cierre a la empresa por teléfono, pero todo el mundo en el Ayuntamiento sabía que esos locales estaban abiertos. Orfilia, de 27 años, era la pareja de Eric. Es curioso que él tuviera un nombre procedente del norte de Europa y ella uno alemán, que significa ‘Mujer Lobo’. Era nicaragüense y vivía en el Barrio del Progreso, en Murcia ciudad. Murieron juntos. También aparecieron otros nombres de mujeres y hombres en la lista de fallecidos, Olga Lucrecia, Marta Alejandra, Sergio, Jorge, Rosa María, Tania. Todos ellos habían venido a España desde sus países de origen en busca de una vida mejor y la mayoría de ellos lo había conseguido. Sus vecinos murcianos hablan de su bondad personal y de estar siempre dispuestos a ayudar. Estaban dedicados a sus oficios, cuidar a un mayor, regentar un pequeño comercio, la hostelería. Algunos estaban haciendo cursos de formación para integrarse en nuestra Región. Varios dejan niños pequeños. Ninguno sabía que, en España, en Murcia, se podía tener abierto un local de ocio con orden de cierre, y que todo esto era conocido en el Ayuntamiento, y que nadie hacia cumplir la ley. Qué pena de nombres bellos, de buenas personas, todos muertos por la dejadez de otros, si no por algo peor.