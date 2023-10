Visa para un sueño

Hace tiempo me quedé alucinada cuando supe que en Murcia había censadas más de doscientas nacionalidades distintas. Que somos un país receptor de emigrantes es una realidad que no puede negar nadie. Y aunque la inmigración sea uno de los grandes desafíos de este siglo, no deja de ser una suerte para nosotros ser del país al que vienen los inmigrantes, y no al revés. Somos afortunados de vivir en la que para otros es una tierra de oportunidades. De no tener que dejar nuestro lugar, nuestras familias, los amigos, nuestras vidas, para buscar un sitio mejor en el que tu familia pueda tener una oportunidad. Nadie emigra por gusto, ya lo dice mi amigo Tyrone.

Sean quienes sean las víctimas del incendio de las discotecas, es una tragedia. Es brutal que mueran trece personas. Aquella mañana de domingo en la que se supo la noticia, un escalofrío recorrió todos los hogares de los que tenemos hijos en edad de salir por ahí. Los míos aún son pequeños, y cuando salen no es aquella su zona. Pero tú sabes que allí se ha celebrado más de una fiesta de esas multitudinarias, de graduaciones y cosas así. Nos podía haber tocado a cualquiera, ahora o más adelante. Es un horror. Una de las víctimas, de hecho, era una trabajadora del local. Así se lo dije a mi hija: «Este es el temor de todos los padres». Pero el grupo de la tragedia, el que se quedó atrapado en el reservado, me parece que ha tenido un destino muy trágico. Eric, el que celebraba su 30º cumpleaños, su novia, Orfilia, su madre Martha, y su hermano Sergio. Sus amigos Tania y John. Jorge y Rosa, los de Caravaca que dejan tres hijos. Kevin y Leidy, la que envió el audio. Yosi y Rafael, que completaban el grupo de los amigos que quedaban celebrando todavía el cumpleaños de Eric. Felices de celebrar y felices de estar en su tierra de las oportunidades. Formaban parte de esa marea de emigrantes que han venido a ocupar los trabajos que nosotros, cada vez más delicados, ya no queremos. Cuidadores de ancianos, repartidores, riders… Esos puestos que nosotros despreciamos y que para ellos eran su ‘visa para un sueño’. Cuando empezamos a saber algo más, no sé por qué, el tufo a rollo raro con la licencia nos lo olimos Antonio y yo desde el principio. La tragedia no es culpa directa de nadie, y al mismo tiempo es culpa de muchos. Un titular de periódico daba en el clavo al decir que fue la desidia lo que mató a estas personas. Una vez que se han empezado a saber las idas y venidas de la licencia se han empezado a airear las vergüenzas administrativas de la tramitación de algunos expedientes. Una forma muy gráfica de mostrarnos a todos cómo de laberíntico puede ser tramitar una licencia (o no tramitarla) en un Ayuntamiento cualquiera. El de Murcia no se diferencia de otros. Resulta cómico que, como se te ocurra aparcar donde no debes, te encuentres a la vuelta una ‘receta’, pero que no pase nada si mantienes abierto un local por pura desidia administrativa, y que al respecto nadie sepa ni qué hora es. Ayer oí que habían apartado a los funcionarios responsables del expediente (que el Señor se apiade de ellos y de sus conciencias, Virgen santa), aunque entre tú y yo, todo lo van a gestionar el juzgado y los seguros, con la merienda de negros que supone eso. La tragedia es tan tremenda, y es tan grande la maraña administrativa que permitió la continuidad de la actividad que, si las víctimas llegan a ser alemanes, franceses o americanos, gente de cualquier país de primer nivel, aquí se le cae el pelo a más de uno. Menuda se arma, de verdad, si mueren trece blanquitos en un incendio aquí en Murcia, en una nave que aparentemente no tiene licencia. Pero hasta para morirse hay que tener suerte, y estos solo son nicaragüenses, ecuatorianos y colombianos. Equivale a lo que dice el refrán, sin padre ni madre, ni perrito que le ladre. No hay derecho. Vinieron aquí a tener una vida mejor. Celebraban el cumpleaños y, también, lo contaban los supervivientes, la felicidad de haber cumplido el sueño de haberse establecido aquí. Su visa para un sueño se acabó esa noche en el reservado del cumpleaños.