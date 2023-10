La seguridad total no existe

Comienzo asegurando, jurando si es preciso, que lamento enormemente cada vez que se produce un incendio, un accidente, un atentado, o cualquiera de las tantas variantes de las desgracias que pueden suceder en nuestro entorno. Todas las desgracias son eso, desgracias, e impresiona pensar en la cohorte de familiares y amigos que sufren lo indecible cuando nuestros sistemas de seguridad fallan y provocan estas situaciones.

Sin embargo, también afirmo, y quizás lo haga también lamentándolo, que la seguridad total es simplemente imposible. Siempre estaremos en una situación de riesgo que probabilísticamente dependerá de lo desarrolladas que estén nuestras sociedades. No es posible vivir ajenos al peligro. No es viable organizar sistemas que garanticen la seguridad al cien por cien. Es utópico pensar que podremos conseguir formas de vida completamente seguras en las que solo la enfermedad y la biología guíen nuestro tránsito de la vida a la muerte.

Vivimos, por fortuna para nosotros, en un primer mundo con los más altos niveles de calidad de vida y seguridad colectiva que jamás se hubieran podido haber imaginado. Nuestro modo de vida forma parte de un hecho histórico inimaginable hace no más de medio siglo, con los avances en las infraestructuras, en sus sistemas de seguridad, en el control alimentario, en la sanidad. Ventajas que, por cierto, compartimos con no más de otra tercera o cuarta parte de las personas que vivimos en este ancho mundo. En el resto del planeta, ya por no hablar de seguridad en el transporte o seguridad alimentaria, casi ni se puede hablar de la existencia de alimentos o de transportes. ¿Cuántas barcazas cargadas de pobres se hunden en mares lejanos durante trayectos locales? ¿cuántos mueren en inundaciones y tifones? ¿cuántos tercermundistas trenes repletos de gente se estrellan en países negros?, y ya por ponernos demagógicos ¿cuántas personas mueren de hambre y cómo de lejos queda esa realidad de nuestros avanzados sistemas de control para nuestros abundantes alimentos?

No quiero decir, lógicamente, que no tengamos que mantener y mejorar en todo lo posible nuestros primermundistas sistemas de seguridad y también exigir a todos quienes intervienen en estos sistemas la responsabilidad que les atañe. Sin embargo, también debemos reconocer que nuestros niveles de lógica exigencia se relacionan estrechamente con nuestros altos niveles de calidad de vida, y que en cualquier caso jamás podremos alcanzar nada ni tan siquiera cercano a la seguridad total.

Nos tendremos que acostumbrar, entonces, a que de tanto en tanto haya lamentables hechos noticiosos que impliquen un verdadero golpe a nuestra tranquilidad colectiva. Psicológicamente, nos afectará y mediáticamente protagonizarán el escenario. Pero finalmente, si lo pensamos un poco, tendremos que opinar en contrario. Reconocer que al menos nosotros, en España, en nuestra región, somos afortunados por vivir en el mejor de los mundos, en el mejor de los momentos de la historia y en el modelo que, sin llegar a la utopía imposible de la seguridad total, más se acerca a lo razonable.