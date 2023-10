Todos contra el MAGMA tecnológico

Son básicamente cinco empresas, todas del sector tecnológico, las que han revolucionado nuestra vida cotidiana y transformado el mundo de la economía mundial en las escasas dos décadas que llevamos de siglo XXI. Quien apostara por alguna de ellas en los primeros años de este siglo, habrá visto decuplicada como mínimo su inversión.

Entre ellas se disputan cuál es la empresa más valiosa del mundo, relegadas del pódium ya otras centenarias como General Electric o Ford. Ninguna de ellas se dedica a una sola línea de negocio, y entre todas definen un MAGMA tecnológico que fluye debajo de la corteza de nuestro tiempo de trabajo y de nuestro ocio cotidiano.

Son, no hay que recordarlo, Microsoft (con un sorprendente resurgimiento desde su punto más bajo a finales de los años noventa), Apple, Google (la parte más visible de un conglomerado que pasó a llamarse Alphabet hace algún tiempo), Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp) y Amazon, el gigante del comercio electrónico. Como en la oración infantil, con ellos me acuesto y con ellos me levanto. A todos ellos le une también un denominador común: están bajo el punto de mira de las autoridades reguladoras por sus prácticas monopolísticas o por su desprecio de la privacidad, o porque a las autoridades chinas se les han cruzado los cables últimamente y les ha dado por fastidiar a sus viejos benefactores industriales, como Apple, por intentar desmarcarse de su tóxica dependencia.

El que acapara titulares esta semana es precisamente Amazon, que se enfrenta a la obsesión histórica por ellos de la presidenta de la FTC, Lina Khan, por sus prácticas aparentemente monopolísticas. Y no es que peligre el negocio de la mayor plataforma de comercio electrónico, pero sí que las variadas denuncias de esta agencia reguladora norteamericana están sacando a la luz malas prácticas que pueden afectar a su comportamiento frente las empresas de las que depende.

Por ejemplo, está más que documentada la costumbre inveterada de Amazon de montar su propio negocio vendiendo los productos que tienen éxito en su marketplace, compitiendo y finalmente destruyendo a las mismas empresas que confiaron en ella para comercializar esos productos.

Y eso es solo una de entre muchas acusaciones. Y de una sola de las empresas que constituyen el MAGMA oculto bajo nuestro aparentemente libre y ‘competitivo’ mercado.