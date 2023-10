Los hombres están ciegos, no les quepa la menor duda. Siempre lo han estado, pero no se han dado cuenta por qué la ceguera era compartida y apenas pueden identificarla. Nadie identifica una falta si a su alrededor todos también la sufren.

Tenía un amigo, o al menos así lo calificaba yo, con quien había compartido más de treinta años de nuestras vidas, muchos momentos de asueto, conocía a su mujer- una santa-, y su trabajo, hasta sus textos conocía, que fueron derivando poco a poco hacia el antinacionalismo más rancio. Este amigo, un buen día, tras esos supuestos treinta años de amistad, me dijo que no sabía en qué trabajaba yo. Comprenderán cómo pude quedarme, ojiplática.

Otro amigo me negaba la mirada en cuanto me ponía a hablar. El episodio era como sigue: comida entre risas, comentarios, más risas, vino. Si una mujer, y yo soy una mujer biológica desde que nací, tomaba la palabra, mi amigo bajaba la mirada, desinteresado. No era maldad, no crean, era una desmotivación digamos que ‘inconsciente’, que demostraba, sin lugar a dudas, el interés que nuestra aportación a los temas que tratábamos en grupo le causaba: ninguno.

En 1952, la revista Cosmopolitan publicó un reportaje fotográfico titulado Don’t be Afraid to Travel Alone (No tengas miedo a viajar sola), de la fotógrafa norteamericana Ruth Orkin. La muestra incluía la fotografía que ilustra este artículo, destinada a convertirse en una de las imágenes más populares y polémicas de la fotografía de calle del siglo XX, The American Girl in Italy (1951). Una mujer, la amiga de Orkin, que había venido a visitarla, pasea por Florencia soportando el acoso de los hombres. Los hombres la miran, vaya que si la miran, se la comen con los ojos, no están ciegos en absoluto, dirán ustedes contradiciéndome; pero se equivocan. Los hombres miran a las mujeres hasta el acoso visual, pero no las ven. Como le pasaba a mis amigos. Comer con los ojos no es mirar, es poseer, es precisamente lo contrario a observar, es apropiarse del otro como si fuera un plato de zarangollo, un pastel de carne, una alcachofa, o lo que gastronómicamente ustedes prefieran. A nadie se le ocurre preguntar de dónde viene el alimento a la hora de llevárselo a la boca, aunque sería mejor que consultásemos su procedencia, por favor, que busquemos que sea de proximidad, que no haya atravesado el océano para llegar a nuestro plato, es decir, sería mejor mirar atentamente lo que nos comemos, pero pocos lo hacen. Desde luego, cuando se trata de las mujeres, los hombres las consumen sin saber quiénes son ni dónde trabajan, ni qué piensan ni cuáles son sus planes de futuro. He conocido chicas jóvenes, usuarias esporádicas de Tinder, que comentaban entre ellas como una experiencia común que sus citas masculinas podían pasar el primer encuentro en el restaurante o la cafetería hablando exclusivamente de ellos. Sin preguntarles nada de nada, mirándolas sin ver durante una larguísima hora. Por supuesto, excepto alguna masoquista, las chicas no repetían el encuentro, con muy buen criterio a nuestro entender, y el ‘man verborreico’ se quedaba a dos velas. Poveretto.

Ahora que están tan de moda las ‘redflag’, esas interesantes banderas rojas, ese ‘Basta Ya’, que las jóvenes han difundido invitando a que otras jóvenes ondeen la suya, pasarse una hora sin preguntar ni una sola vez a tu interlocutor qué opina, qué hace, qué planes tiene o cualquier otra pregunta que muestre tu interés por saber de él, debería ser una redflag imposible de arriar. Hablaremos en otro momento de ellas.

Tampoco los puteros les preguntan a las prostitutas de dónde vienen, y se ahorran así conocer una realidad que sería realmente anafrodisíaca si, al menos, vieran por alguno de su dos ojos. Pero no lo hacen. Ni los niños que desvisten mediante la inteligencia artificial a sus compañeras de curso perciben el daño que ese gesto puede causarles a ellas, pues tampoco las ven, aunque las miren, habitan un universo donde ellos son los únicos sujetos, los protagonistas, y ellas el atrezzo.

Como decía, los hombres, y los niños, cada vez más chicos, que aprenden directamente de ellos y de la pornografía, creada para satisfacerlos, están ciegos, o bien, no hay más ciego que quien no quiere ver; la sabiduría popular suele ser a menudo un catálogo de verdades.

Pero, ¿qué es lo que no quieren ver los hombres? Respondemos sin dudarlo: a nosotras y a nuestras circunstancias. Las mujeres somos invisibles como sujetos autónomos y deseantes para muchos, demasiados hombres. Nos miran como instrumentos, como útiles de oficina, como recursos que les hacen la vida más fácil, digamos que un poco menos que a su smartphone, pero ignoran completamente quién se esconde detrás de la superficie mirada. Son así, llevan años de entrenamiento inscritos en los genes, el cromosoma Y los ciega para simpatizar y comprender. Los hombres se ven entre ellos, compiten entre ellos, se aplauden entre ellos, nosotras somos el decorado del espectáculo de su vida. El foco, grande y potente, les alumbra solo a ellos. Muchos se resisten a que las cosas cambien, se resisten a mirarnos y saber si queremos o no lo que ellos quieren, como le pasó a Rubiales.

Las mujeres detectamos esa ceguera desde niñas, esa especie de violencia simbólica, discreta, que ellos no parecen percibir. François Ozon, que ha dirigido un cine protagonizado por mujeres, pone en boca de una niña, nieta del anciano protagonista de su interesante largometraje, Todo ha ido bien (2021), esa evidencia. Cuando la madre le pregunta por qué no va, como hace su hermano, a visitar a su abuelo, ella le dice abiertamente: le da igual, a él no le importo porque no soy chico.

Ciegos, se lo decimos nosotras, que somos mujeres, les miramos a los ojos y vemos cómo se nublan, bajan la mirada, nos ignoran, cuando se trata de vernos y no solo de mirarnos, como le pasaba a mi examigo.