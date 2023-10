Yo estoy a favor de la amnistía, pero no con mentiras, pactos secretos o manipulaciones. Estoy de acuerdo con el filósofo italiano Luigi Ferrajoli cuando dice que los problemas políticos no se pueden resolver únicamente con medidas penales y que la amnistía es un acto de clemencia que solo puede llevar a cabo quien es fuerte y tiene la razón. Mientras la mano dura contribuye a aumentar la victimización de los culpables, la amnistía los coloca, lo quieran o no, ante la inevitable aceptación de su delito, que ya no pueden justificar. Un conflicto identitario, impulsado por populistas demagogos y fanáticos, se combate con la razón.

Una amnistía es una decisión que va acompañada de un proyecto de futuro. Así ha sido con cualquiera de las que se han hecho en nuestro país y en otros ante los delitos más graves, como asesinatos políticos, torturas o golpes de Estado. Es incierta y arriesgada, porque se basa en la confianza y la esperanza, como cualquier acto de generosidad. Normalmente, en ese nuevo paisaje que se dibuja, no hay lugar para los amnistiados. Se produce un antes y un después, y ellos forman parte del mundo que se quiere dejar atrás. Es un perdón, pero no un olvido. Eso exige, en un lado, firmeza y claridad en las convicciones; y en el otro, aceptación de la derrota. Y además, también la amnistía tiene que ser oportuna y realizarse en el momento histórico adecuado, cuando todas las circunstancias la hagan deseable. Vista así la amnistía, no parece que la que se está planeando ahora reúna los requisitos que la razón pide. El candidato a presidente habló ayer de generosidad, compromiso y liderazgo, pero ni siquiera fue capaz de nombrarla. O es un calculador ambicioso o un ingenuo irresponsable. Me pregunto quién puede confiar sinceramente en él. El único argumento al que se puede aferrar es el de la mejora de la convivencia, que todo irá bien. Un simple acto de fe en medio de un montón de evidencias que apuntan a lo contrario. Todo ello me lleva a pensar que solo hay una razón convincente para esta amnistía, la única que explica que tanta gente haya forzado sus convicciones para respaldar al candidato en un proyecto tan arriesgado como poco claro, y es que cualquier otra alternativa, es decir, que no gobierne el bloque llamado progresista, se considera peor. Puedo entender esa posición. Pero hay que reconocer que es una posición partidista, que nada tiene que ver con un proyecto global y compartido. Así, la amnistía se convierte en un instrumento estratégico para conservar el poder. Y ahí no hay ni generosidad, ni compromiso con la nación, ni liderazgo. Cuando la única palabra verdadera es la que no se pronuncia, todas las demás se vuelven falsas.