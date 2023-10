Una cuestión de actitud

Salgo a la calle con la pretensión de que nada ni nadie me estropee el día. Así que ando por ahí evitando polémicas, dando razones y quitando importancias, pero las cosas no son como uno las imagina, sino como finalmente suceden y en un abrir y cerrar de ojos algo o alguien te pincha el globo.

¿Sabe usted dónde hay un cajero cercano? -me pregunta una pareja de jóvenes mientras esperamos a que el semáforo de peatones cambie a verde. Quizá me ha pillado con la guardia bajada, confiado, en un estado semi catatónico, pero ese «usted» se me ha clavado en el pecho como un dardo envenenado.

Entiendo el tratamiento como un gesto de respeto o cortesía, y uno se va acostumbrando a él con el tiempo, pero esta mañana, como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo, soy bombardeado incesantemente con un «usted» tras otro hasta conseguir un efecto devastador en mi autoestima. ¿Estaba siendo considerado por el resto de mis interlocutores, mayoritariamente jóvenes, como una persona mayor, o todavía peor, como un viejuno?

Recapacito sobre este asunto. ¿Será por las expresiones que utilizo? Pero hace ya muchos, muchos años que deje de usar «me piro, vampiro», «la cagaste Burt Lancaster» o «dar un voltio». Aunque reconozco que de vez en cuando aún se me escapa un «efectiviwonder» o un «okey makey».

¿Será mi estilismo a la hora de vestir? Creo que llevo los mismos pantalones vaqueros, o jean, como prefieran, que utilizaba cuando tenía 15 años, entiéndase que no son exactamente los mismos, entre otras cosas porque la talla ha sufrido ‘ligeras’ modificaciones y los de antaño, además, llevaban campana.

Me pregunto entonces si no influirá en esa hipotética imagen de hombre anticuado, haber leído a Hermann Hesse, Milan Kundera o Miguel Delibes. O ser un apasionado del cine de Fassbinder, Rohmer, Pasolini, Buñuel o Berlanga. O de que todavía disfrute escuchando Satisfaction de los Rolling Stones, Let it Be de los Beatles, Sulttans Of Swings de Dire Straits o Roxanne de Police. Tal vez, sea el privilegio de haber conocido revistas como La Codorniz, El Papus o Hermano Lobo y haber sido un asiduo de El Jueves o El Víbora. O que en su momento me enganchara a series como Canción triste de Hill Street o Aquellos maravillosos años.

Puede que sí, que todo esto me convierta en un viejuno trasnochado, o puede que simplemente esté de un revival subido, en cualquier caso, me consuela pensar, tal y como decía Schopenhauer, que los primeros cuarenta años de nuestra vida nos dan el texto, y los treinta siguientes, el comentario.

Pero, a pesar de todo, no estoy dispuesto a considerarme, bajo ningún concepto, una persona mayor. No es que niegue mi envejecimiento, que no lo hago, es más, no me preocupa envejecer, es algo natural contra lo que no puedo combatir; a lo que realmente me resisto con todas mis fuerzas es a renunciar a esa sensación vital de poder sentirme más joven de lo que soy en realidad. Lo que los expertos han dado en llamar la edad subjetiva, esa edad que permite establecer diferentes niveles temporales entre mente y cuerpo.

No le faltaba razón al filósofo francés Michel de Montaigne cuando afirmaba que las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara.

Al final, esa edad que proyectamos hacia los demás, la misma con la que queremos que nos identifiquen, la misma que realmente sentimos, se resume en una simple y llana cuestión de actitud.