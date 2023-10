Queremos el CaixaForum

Érase una vez Cajamurcia, nuestra caja provincial de ahorros. Cuando llegó la hora de la crisis financiera y todas, o casi, de las entidades españolas de su mismo modelo fueron arrasadas, la murciana quedó orgullosamente en pie, sin dar lugar al más mínimo escándalo. ¿Casualidad? Tal vez tuviera mucho que ver la gestión de su director general, Carlos Egea Krauel, pero no vengo ahora a detenerme en este punto.

Ocurrió que ante el devastamiento generalizado del sector financiero público, al que respondían las cajas, se decretó la reconversión del sistema, dando por sentado que las pequeñas entidades no podrían sobrevivir a la globalización económica, y a Cajamurcia se la obligó a apadrinar a otras pequeñas marcas provinciales, de aquí y de allá, en un disperso mapa en el que unas eran más solventes que otras, incluyendo a alguna absolutamente insolvente. De ahí nació el Banco Mare Nostrum, en el que Cajamurcia tenía encomendada la misión imposible de salvar a cajas ajenas echándoselas a las espaldas de su probada buena gestión. Pero aun así, el Mare Nostrum, a pesar de su denominación, era una gota de agua en el océano de la concentración bancaria, que imponía para este país una reducción absoluta de los rótulos diferenciados.

Y ahí es cuando llega CaixaBank, anteriormente conocida como La Caixa, una caja de ahorros evidentemente catalana que había llegado a establecer el genérico como marca particular, algo así como La Casera respecto a cualquier gaseosa.

CaixaBank absorbe Mare Nostrum, antes Cajamurcia, casi como un favor, en una operación que antes de la crisis financiera le habría costado una cantidad de millones de euros incontable. Los impositores, así llamados, acudimos a las mismas oficinas (las que van quedando), y somos atendidos por los mismos empleados (los que van quedando). Nada ha cambiado para el usuario, salvo el cartel de la fachada, como el que un día escribe su habitual tontería en Twitter y descubre que ahora se llama X. Qué más da.

Es verdad: qué más da si el servicio financiero, la atención y la confianza son idénticas. Salvo una cosa: antes poníamos nuestro dinero en una entidad murciana y ahora lo hacemos en una catalana. Perfecto. El dinero no admite fronteras, de modo que resultaría una estupidez colocarlo con criterios localistas, y menos con prejuicios derivados de polémicas que sólo maneja la clase política. Pero...

Vamos al ‘pero’ tras desconsiderar que algo tan importante como el hecho de que el servicio financiero de CaixaBank sea tan excelente como antes lo fuera el de CajaMurcia, y hasta puede que mejor, dado que se trata de una entidad más potente. Una marca que se instala en la Región de Murcia con una mayoría de clientes fidelizados de entre la población total y un patrimonio inmobiliario que incluye un bajo comercial en cada esquina de cada pueblo debería contemplar algún gesto de compensación, nada extraordinario, sino adecuado a sus propias disponibilidades. Y más: de acuerdo a lo que podrían ser sus intereses para empatizar con un entorno comercialmente productivo, incluso entre la minoría mosqueada porque la jota tradicional haya devenido en una extraña equis.

Me adelanto a sugerirlo, ante la impasibilidad del alcalde de Murcia, José Ballesta, y del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Queremos un CaixaForum. Es lo menos, señor Isidre Fainé, presidente, creo (el organigrama, como todos, es confuso), de las actuaciones estratégicas de lo que fue La Caixa. Queremos un CaixaForum, aunque el alcalde de Murcia y el presidente de la Región no lo sepan o no hayan reparado todavía en esa posibilidad, seguramente porque están ajenos a las conversaciones más habituales en el sector cultural.

Qué descaro pedir un CaixaForum. El valor de este potente artefacto de la Obra Social de CaixaBank consiste en su exclusividad. Sólo un número muy reducido de territorios tiene el privilegio de contar con uno de esos contendores de cultura. Se supone que si hubiera uno en cada capital de provincia quedaría degradado su prestigio por vulgarización de lo que constituye su excepcionalidad. Mientras tanto, la caja bancaria cumple. En Murcia, desde luego: su Obra Social, destinada a la inclusión, funciona perfectamente, y su mérito es que obtiene menos repercusión mediática que si se tratara del capítulo cultural. Muy bien. Y de vez en cuando también tenemos constancia de determinados flecos, como el quiosquillo que estos días puede visitarse en la avenida de la Libertad de la capital murciana donde se ilustra sobre Leonardo da Vinci. Algo así como, a efectos gastronómicos, un food truck de los que en alguna ocasión dispone el Diverxo de Dabiz Muñoz. Estupendo, pero insuficiente, sobre todo por lo que alcanza la estructura financiera original absorbida por el banco catalán.

Hace unos meses leí por ahí que Málaga contaría con un CaixaForum, y pareciéndome algo muy coherente respecto a lo que esa capital constituye como modelo cultural, llamé a un amigo malagueño: «Vuestro alcalde, Francisco de la Torre [del PP], sigue siendo un crack». Me sorprendió que me respondiera: «Sí, es un crack, pero esta vez no ha tenido nada que ver. Ha sido una decisión de la propia CaixaBank». ¡Qué maravilla! El tal De la Torre ha conseguido que las inversiones culturales en Málaga vengan solas. Claro, CaixaForum quiere estar en una ciudad donde el turismo cultural y de calidad no es un desideratum.

En Murcia, por lo visto, todavía hay que empujar, presionar, convencer. Y esto porque la política cultural ha sido abandonada a su suerte. No es que una política cultural empiece y acabe en un CaixaForum, pero sí podría ser un elemento distintivo en el modelo cultura/turismo en el que se pretenden empeñar tanto el ayuntamiento de Murcia como el Gobierno regional. No es la panacea, pues por debajo de esto quedarían muchas cosas por hacer, pero sería un emblema, un punto distintivo, una señal de que Murcia es un indudable punto de atracción que la legitimaría como polo cultural si a esa apuesta siguieran otras iniciativas más pegadas a los creadores y a la gente. Además, y fundamentalmente se trata, o eso cree uno, de que CaixaBank nos lo debe. Pero quienes primero han de comprenderlo son el alcalde de Murcia y el presidente de la Comunidad. Si esta Región pinta algo, las manos unidas de uno y otro, por lo demás del mismo partido, no concentrarían poca fuerza.

(A estas alturas del relato creo que no he detallado en qué consiste un CaixaForum por no considerarlo necesario, pero en otro caso, y para abreviar, para algo está internet).

Puestos a imaginar, ahí está la Cárcel Vieja. La conversión de ese complejo en espacio cultural con inversiones municipales no la verán completada ni los nietos de mi sobrina de dos años, entre otras cosas porque no saben qué hacer con ese espacio, y lo que ya han hecho es más que decepcionante. ¿No sería mejor ceder los terrenos a CaixaBank para que elevara en poco tiempo su artefacto? Y si no, ahí está el espacio Arena, en la trastienda de la antigua estación de Zaraiche, donde se ubica la sede de Aguas de Murcia, que ya me dirán qué hacen unas oficinas administrativas privadas en un lugar de tanto interés público.

La Administración popular, de un tiempo a esta parte, viene externalizando la política cultural, es decir, delegando en empresas privadas la gestión de actividades. En estas fechas, y sólo en relación a la cuestión literaria, se desarrollan tres eventos sostenidos en este criterio: FILE, Festival Internacional de Literatura en Español; ExLibris y Feria del Libro. Es un momento de cambio, derivado, entre otras cosas, de que hay una generación de funcionarios públicos del sector que accedió alrededor de los años 80 del pasado siglo que se han jubilado o están a punto de hacerlo, y hay pocos de sus sustitutos con la disposición de sustituir sus capacidades para la iniciativa y la creatividad, o bien las reglamentaciones administrativas los reducen a meros burócratas. La gestión cultural, en fin, pasa a manos privadas, aunque financiada por las instituciones públicas, como ocurre con mayor abundamiento con la educación o la sanidad.

Pues bien, lo extraño es que, si este es el nuevo contexto, no se haga algún esfuerzo para incorporar inversiones de los agentes financieros o empresariales a la agitación turístico cultural cuando en el caso de algunos, como CaixaBank, casi estarían obligados a hacerlo, incluso por interés de la propia imagen. Es sólo por dar alguna idea, de esas que se obtienen poniendo el oído a lo que dice la gente.