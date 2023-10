Los papeles, hijo

Una mujer de unos cincuenta años va hablando con visible enfado con otra de la misma edad y, al pasar por mi lado, escucho: «¡A ese le doy yo pasaporte igual que le di al otro!».

Inaceptable

Lo del transporte escolar ahí sigue empantanado, al menos el viernes, que es cuando escribo esto. Pongo en conocimiento del consejero de Educación, por si no se ha dado cuenta, que el personal está que trina y que sigo pensando, como escribí aquí, que es muy raro que alguien de su experiencia en la Consejería no haya podido resolver este asunto todavía.

Evento importante

Como han podido ustedes ver en los medios o en directo, la ciudad de Murcia ha sido anfitriona de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Los encuentros se han celebrado en el antiguo Cuartel de Artillería, en el Barrio del Carmen de la capital. Es muy bueno para la ciudad que la visite gente de tanta importancia en el contexto internacional, que nos vean y que comprueben que hace calor, pero que hay mucho y de calidad que ofrecer. Ha sido una buena idea lo del Cuartel porque se ha sacado del centro de la ciudad un acontecimiento importante y se ha celebrado en un barrio, lleno de vida, que muestra nuestra realidad. Este evento también ha servido para que quede claro que el alcalde José Ballesta habla un inglés más que aceptable.

Más quisieran

Un hombre a otros tres en la ventana de un bar, comentando que los ministros y sus acompañantes han cenado en el Almudí: «¿Qué les habrán puesto de cena?», otro le responde: «Pues de lo bueno lo mejor. No les van a dar zarangollo con un huevo frito». Un tercero comenta: «Pues bien bueno que está. Yo no lo ceno todas las noches porque engorda mucho. Más quisieran los europeos saber hacer zarangollo».

Vengativa

Lo de Shakira está siendo un culebrón de mucho cuidado, y no me refiero a que la han imputado otra vez por no pagar seis millones de euros de impuestos en España, que vaya jeta. Hablo de que le va dedicando una canción a cada persona que ha tenido cerca en nuestro país. A su marido, Piqué, le ha cantado que ha cambiado un coche de lujo por una tartana (más o menos), refiriéndose a la chica con la que sale ahora. Al suegro y a la suegra les ha dado caña dura también, y ahora ha escrito una canción a la cuidadora de sus niños en la que explica que su ex la despidió de su trabajo y no le pagó la indemnización. Está claro que no ha superado bien la ruptura.

Muy peligroso

En la serie Black Mirror, que va de los peligros que puede conllevar el desarrollo tecnológico, hay un capítulo que trata de un hombre que, por mirar el teléfono móvil cuando va conduciendo su coche, tiene un accidente en el que mueren su novia y otro hombre. El complejo de culpa que sufre es terrible y acaba haciendo barbaridades, incluso suicidándose. Le recomendaría ver ese capítulo a los cientos de habitantes de esta Región, por no decir los miles, que miran el teléfono mientras conducen un coche, una moto, una bicicleta, un patín eléctrico y hasta un camión de reparto por nuestras calles y carreteras. Es absolutamente increíble que se lleve a cabo esta peligrosísima actividad conduciendo y que lo haga tanta gente.

Chulo

Lo del diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Daniel Viondi, tocándole la cara al alcalde Almeida, es un acto inaceptable. Parecía un chulo de barrio de mala muerte. Lo que le ha caído encima se lo merece, por imbécil.

Fisonomías

Veo en una revista especializada a las modelos Claudia Schiffer y Naomi Campbell, ambas que fueron mujeres muy atractivas y que ahora tienen 53 años, según se explica en la publicación. También están en la misma página Christina Ricci y Julia Roberts. Todas tienen los rostros operados, y, sobre todo, Naomi y Christina no se parecen apenas a las personas que fueron. Además, da la impresión de que son todas primas hermanas, mismos pómulos, mismos labios, nariz empequeñecida, etc. En fin…

Paternal

Un policía local a un joven motorista al que ha parado: «A ver, los papeles, hijo».

He intentado ver la segunda temporada de Sex Education. La primera me la recomendó una chica de 18 años y la verdad es que me gustó. Pero esta segunda huele un poco a fracaso. Solo he visto un capítulo, pero es infumable. A lo mejor después mejora. Por lo demás, voy por ahí, por las plataformas, un poco perdido, buscando algo que me convenza, y, de momento, acabo viendo películas clásicas como Dos hombres y un destino, genial, o Vértigo, Matar a un ruiseñor y otras así de buenas. Por cierto, ya no sé si tener muchas plataformas es bueno o malo, se pierde mucho tiempo buscando.