A nosotros nos quieren gobernar una serie de fuerzas políticas que tienen mayor o menor predicamento en el electorado. El electorado no es un daimon que decide por nosotros, somos nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestras fallas, los que decidimos, una vez que hemos sido, más o menos, persuadidos de las bondades del partido que vamos a votar, o de las maldades que queremos evitar, los que depositamos el voto.

Es necesario que nos convenzan, en suma, y hay veces en que asistimos a declaraciones políticas y mítines que, más que tratar de persuadirnos, nos disuaden de seguir escuchando, porque todo lo hacemos mal. Creo que es el principal problema de la cartagenera María Marín, la representante regional en la Asamblea y cabeza visible de Podemos.

Lo que es cierto es que gran parte del electorado de Murcia es de centro-derecha y tiene una mirada bastante tradicional. Cualquiera que vaya en contra de esa mirada lo que hace es acariciar a contrapelo un gato que puede ser arisco y devolverte las uñas. Es cierto que hay otro electorado que un día se atrevió a salir, más que a la calle, a las urnas, y que ahora parece dormido, y los únicos que parecen despiertos son los fieles a María.

Quizás eso sea lo malo, o no todo lo bueno. Predicar entre los fieles te llena de satisfacción porque das el sermón y escuchas el amén unísono, pero cuando llega la hora de salir a la calle a convencer a quienes no están convencidos te puede suceder, como el sanvicente que tengo enfrente de mi casa, que después de batallar con la palabra y ante una multitud apática que decidió no convertirse se sacudió las sandalias y dijo que de Lorca ni el polvo. No le puedo negar a Marín su trabajo y su dedicación, su honradez y su claridad, pero elección tras elección, esos fieles menguan y parece que van desapareciendo bajo una colina, quizás también desencantados con la división de esa izquierda a la izquierda del PSOE. A eso ayuda poco las pullas a compañeros de partido en ejercicio o en retirada o abortar un debate necesario para las regionales.

Hay un libro encantador de Rudyard Kipling, Puck de la colina Pook que, de alguna manera, sin contarlo explícitamente, nos dice a dónde fueron las hadas y todas las criaturas mágicas del reino bajo la colina Pook. Se metieron bajo esa colina y fueron desapareciendo, emigrando. De toda esa gente que hubo en su momento en Murcia en Podemos no queda ninguna que parezca sonreír y que tenga un mensaje positivo. Parece que estamos hablando de un tiempo anterior, mágico, y en realidad fue hace menos de diez años. Gente que tenía no solo un discurso riguroso, claro, dedicado y honrado, como el de María, sino también luminoso, potente, alegre y esa alegría, ese desenfado a la hora de señalar las fallas de la sociedad murciana lo hacía también transversal. Todo eso parece haberse ido y marinada en esa severidad, Marín es reina y señora de ese mundo menguante bajo la colina, marinhada cada vez de menos, de nada.