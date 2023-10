Voy a hablar de mi libro

«¡Mercedes!, yo he venido aquí a hablar de mi libro». Los que ya peinamos canas recordamos la célebre frase que Francisco Umbral le espetó a Mercedes Milá cuando veía que se terminaba el programa al que había sido invitado para presentar su último libro, y aún no se había hablado de él.

Esta frase ya forma parte del imaginario colectivo, y, de hecho, ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial. Pues eso, como diría Umbral, yo vengo hoy aquí a hablar de mi libro. Y no precisamente de Charnego, novela que presenté este pasado miércoles en el MUBAM, con motivo de la semana internacional de literatura EX LIBRIS.

Por cierto, y hago aquí un inciso, Charnego ya estaba presentada, pero como quiera que cuando me llamaron Victorio Melgarejo y la gente de su equipo para que participara en la semana de EX LIBRIS, la nueva novela aún no estaba terminada. Decidimos que volveríamos a hablar de esta. Y para ello conté con la impagable colaboración de mi buen amigo Edmundo Bal, que tuvo el detallazo de desplazarse desde Madrid para presentarme (por segunda vez) Charnego.

Pero este no es el libro del que yo les quería hablar, otro día si quieren hablamos de literatura. Pero hoy no toca.

El libro del que les voy a hablar es NEXO, una plataforma que reúne a personas convencidas de que nuestro país necesita una oferta política verdaderamente reformista, progresista, transversal, moderada y europeísta. De momento, no sabemos lo que pasará en un futuro. Porque NEXO no es un partido político, pero sí nace con vocación de ser una herramienta eficaz para impulsar ideas y posiciones que hoy no encontramos en ningún partido de la escena política, y que identifiquen un proyecto para reforzar a España como espacio común de personas iguales, libres y solidarias. Un proyecto que trabaje de verdad por la justicia y la cohesión social, por la prosperidad, la creación de riqueza, la separación de poderes, la regeneración democrática y la modernización del país. En definitiva, un proyecto que venga a ocupar un espacio que en la actualidad se encuentra huérfano, como huérfanas se encuentran hoy día muchas personas que no tienen a quien votar.

Eso no significa que quienes conformamos esta plataforma seamos unos ingenuos. Ninguno de los treinta y ocho fundadores, ni los más de doscientos que asistieron in situ a la presentación del pasado sábado en Madrid, ni los más de mil que se conectaron de manera telemática, ni las decenas de personas que se han ido dando de alta en la web esta semana, somos unos cándidos, ni nos hemos caído de un guindo. Todos sabemos que la empresa es muy difícil. Por eso no nos marcamos grandes objetivos a largo plazo.

Los fundadores de Nexo somos un grupo de personas que desde distintas posiciones, principalmente en la sociedad civil, aunque algunos de nosotros también tememos experiencia política previa, hemos pasado de la inquietud, preocupación e insatisfacción con el panorama actual, a la acción y la ilusión. Estoy hablando de gente muy brillante. De hecho, sirva como ejemplo, que los equipos jurídicos, de contenidos o de comunicación que se han conformado, si no es porque se trata de gente voluntaria y comprometida, no nos los podríamos permitir en ningún caso. Ni que decir tiene que no hay ningún ente o persona detrás sufragando gastos. Bien al contrario, somos un grupo de idealistas y de románticos, a los que nos va la marcha, y que tenemos inquietudes comunes.

Por tanto, sirva esta plataforma, en un momento inicial, como un foro de debate, de contraposición de ideas y de nexo unión entre personas. Sin ninguna prisa, y sin fijarnos plazos. Con el único objeto de ser útiles a otras personas y a la sociedad.

Y si más adelante surge algo más allá, el tiempo y las circunstancias lo dirán. Lo que no vamos a dar son pasos en falso. Tampoco pretendemos vender humo.

Ha nacido NEXO, veremos hasta donde llega. Sí es por el potencial y por la ilusión, hasta el infinito y más allá.