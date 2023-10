Superjáudenes

¿Dejarían la responsabilidad del presupuesto familiar en manos de su hijo de 24 años? ¿A qué edad empezaron ustedes a gestionar el de su hogar? ¿Dónde estaban y qué hacían cuando tenían esa edad?

No seré yo quien dé la razón a la exvicealcaldesa de Cartagena y actual portavoz del grupo mixto en el Ayuntamiento, Ana Belén Castejón, cuando, a principios de este mes, interpeló al concejal popular Nacho Jáudenes en un pleno y le echó en cara su juventud: «Es usted demasiado joven e inexperto para decirme que yo me he equivocado», le dijo. El comentario, no exento de cierta prepotencia, sigue en la línea de la ruptura total de quienes fueron aliadas en el anterior mandato por el bien de Cartagena, aunque, al parecer, «no era todo tan idílico como parecía», según palabras de la propia Castejón, quien, por supuesto, achacaba el distanciamiento a la otra parte, sin apenas reconocer sus posibles errores. Y es que en esto de la política, la culpa siempre es del otro, de la otra en esta ocasión.

El caso es que apenas ha echado a andar el mandato de cuatro años en nuestro Ayuntamiento y ya hemos experimentado la primera remodelación de Gobierno, provocada por la llamada del presidente López Miras a nuestra concejala Esperanza Nieto, para que asuma la Dirección General de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. El movimiento ha rescatado otra vez de la cola de las listas del PP a Álvaro Valdés y la alcaldesa ha aprovechado para repartir las responsabilidades de Nieto entre tres ediles. El propio Valdés asume las competencias de Formación, Empresa y Empleo, así como de Contratación, Administración Electrónica y Transparencia. El edil de Seguridad Ciudadana, Agricultura y Medio Rural, José Ramón Llorca, suma ahora el área de Personal. Y el joven Jáudenes se convierte en un superconcejal con tan solo 24 años, en el que Arroyo deposita toda su confianza para manejar los en torno a 250 millones de euros del presupuesto municipal del próximo 2024. Cabe señalar que los presupuestos del presente ejercicio ascienden a 247 millones de euros.

La confianza de la alcaldesa en su insultantemente joven edil quedó más que patente cuando anunció su nuevo Gobierno antes del verano, al encomendarle responsabilidades de relevancia, pero, especialmente, por nombrarle el portavoz de su equipo. Ahora, refuerza aún más su figura con el reto de elaborar unos presupuestos con un Gobierno en minoría, por lo que, además de ‘regatear’ con las exigencias de aumentos de sus propios compañeros de filas, tendrá que vérselas con los demás grupos municipales para alcanzar ese consenso máximo al que aspira la alcaldesa. Vamos, que además de portavoz tendrá que desglosar todas sus dotes de buen calculador y, sobre todo, buen negociador, porque en cualquier reparto de recursos limitados siempre hay una parte o partida más satisfecha y otra más descontenta. Todo un reto que haya más de lo primero que de lo segundo.

Que la inexperiencia es propia de la juventud y viceversa no supone ningún descubrimiento, pero la seguridad que muestra Arroyo en el que muchos señalarán como su ‘delfín’ no es fruto de la casualidad. Jáudenes es un joven bien formado, que ha mostrado de forma precoz gran inquietud por participar de la vida social y política de Cartagena y de la Región. Su nombramiento como presidente de Nuevas Generaciones del PP en la Región es una buena muestra de ello, pero también su colaboración con los medios de comunicación locales, que ha sido un buen entrenamiento para su actual responsabilidad de portavoz, no solo para ganar en soltura, sino también porque muchos informadores ya lo conocen bien.

Además, en los pocos plenos en que ha participado desde que se constituyó el Consistorio, ha mostrado su valía cada vez que le han interpelado para responder con claridad, convicción y total serenidad, por mucho que desde la oposición se eleve el tono en algunos planteamientos.

Probablemente, muchos de nosotros responderíamos que ni hablar a la primera pregunta con la que inicio este artículo, pero eso no supone que nuestro hijo de 24 años no fuera capaz de gestionar y manejarse en la vida, sino que más bien podría obedecer a nuestra falta de confianza hacia ellos. La alcaldesa Noelia Arroyo es, sin duda, la ‘madre política’ de Nacho Jáudenes, al que le ha confiado nada menos que hacer las cuentas sobre las que se basan todas las actuaciones municipales, todo el presente y futuro de Cartagena. El joven ‘superconcejal’ ha dado muestras de que dispone de herramientas y talento suficiente para asumir esta carga. En su mano está contribuir a erradicar clichés que se adjudican a los veinteañeros, demostrar que quienes puedan pensar como Castejón se equivocan, contrarrestar el aluvión de ‘ninis’ en nuestra sociedad y defender que no son los de su generación, los de la generación Z y las posteriores, los que van por detrás, sino que nos adelantan a los que tanto presumimos de las bondades de la EGB, a los boomers y a la generación X, hasta dejarnos a nosotros atrás.

Que nuestros prejuicios y nuestra desconfianza no se conviertan en la barrera que impida a los jóvenes con inquietudes dar un paso adelante.