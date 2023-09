Las palabras y el silencio

Volvía del trabajo pensando que llevaba todo el día sin prestar atención al debate que se celebraba en el Parlamento. Tenía mis propios problemas y eso era lo que me mantenía ocupado. Pero sentía cierto remordimiento, porque los problemas del país también son los míos. Luego me enteré de que el presidente en funciones también había decidido que aquello no iba con él, pues permaneció todo el tiempo allí con la boca cerrada. Eso me alivió un poco en mi condición de ciudadano mediocre. Aunque, por otra parte, ante la perspectiva de parecerme a él, en cuanto llegué a casa puse la tele.

Lo hice con pocas ganas y menos expectativas. Belén Unzurrunzaga, con quien tanto me gusta debatir, estaba diciendo en Twitter que todo era una pérdida de tiempo. Podía haber visto justificada mi falta de interés, sin embargo, me pareció extraña esa opinión. ¿Cómo uno de los debates más importantes de la vida democrática podía ser una pérdida de tiempo? Al margen de su contenido, el Parlamento solo pierde el tiempo cuando no cumple su función, que es poner palabras a la política. Visto así, si alguien allí nos hacía perder el tiempo era el presidente en funciones. Quizá era a eso a lo que se refería Belén, aunque sospecho que no, pues sus críticas iban dirigidas a la intervención del candidato, a quien veía sin oratoria ni carisma. A mí me parece que ver las cosas así supone dar más valor en la política al silencio que a las palabras, cuando la democracia es todo lo contrario. El Parlamento se inventó para defendernos del secreto, para poner luz a las oscuras estrategias del poder y para algo más básico todavía, lo que más molesta a los políticos poco liberales: para hacer ineludible la responsabilidad. Ahí, las palabras pesan más que el silencio. Decir que se pierde el tiempo en un debate es creer que lo importante es el resultado, la eficacia, el fin más que los medios. Y en democracia vale más el método. Por eso es lenta, tediosa, decepcionante e imperfecta. Por eso se la quitan de en medio quienes quieren decisiones rápidas, quienes ofrecen soluciones simples, quienes están tan convencidos de su verdad que someterla a la crítica les da pereza. Y, los más peligrosos, quienes confunden sus deseos con la realidad y, con la soberbia de sentirse unos elegidos, mezclan la ambición personal con el destino de una comunidad. Dicen que el presidente en funciones parecía divertido durante el discurso del candidato y la réplica del portavoz socialista. Sin embargo, cuando yo lo vi, en el turno de intervención de los independentistas catalanes, aquellos sobre los que guarda silencio, su expresión era otra, la de un jugador de póker, con una máscara impenetrable que solo refleja la tensión de quien no sabe si va ganando o perdiendo. También me pareció ver un destello de incomodidad, como la que ese mismo jugador no puede evitar cuando en la mesa o alrededor de ella alguien habla más de la cuenta, a punto de desvelarse, por medio de la palabra, que es un tramposo.