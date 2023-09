Frente a la amnistía, igualdad

Ha sido un auténtico clamor en defensa de la igualdad de los españoles. Una abarrotada plaza Felipe II de Madrid ha alzado firme la voz contra una amnistía que se situaría fuera del marco constitucional y supondría la quiebra de nuestro Estado de Derecho. Nunca se ha tenido que defender con tanto énfasis un principio de igualdad que más de 45 años de democracia habían consolidado, pero a tales extremos de degradación moral y política nos ha llevado Sánchez y su desmedida obsesión del poder por el poder.

Cabe recordar que, por pura conveniencia personal, Pedro Sánchez ya concedió los indultos a cabecillas del golpe separatista en Cataluña, la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación. Fueron exigencias, por cierto, formuladas desde la cárcel por Junqueras, el mismo que estos días asegura que ya ha pactado con el PSOE una ley de amnistía. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, Sánchez también se muestra dispuesto a claudicar ante las inadmisibles demandas de un prófugo de la Justicia con tal de permanecer unos años más en la Moncloa.

Hasta hace unas semanas, Pedro Sánchez defendía que una ley de amnistía sería inconstitucional. Ahora admite que promoverá la impunidad de los delincuentes fugados que antes se comprometía a traer a España para ser juzgados. Se trata de un nuevo fraude electoral, otro engaño masivo a los votantes que, para más inri, supone un grave ataque a las leyes y a la división de poderes, una enmienda a la totalidad de nuestra democracia especialmente inadmisible en quien ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Jamás un presidente ha engañado tanto a los españoles.

Frente a la pretensión de Sánchez de entregar al independentismo nuestro Estado de Derecho, los españoles han dejado claro que no están dispuestos a permitir que se quiebre el principio de igualdad de todos los españoles que consagra nuestra Constitución. Porque la Justicia no puede hacer distinciones, ya que el privilegio de unos pocos significa el perjuicio de todos de los españoles. Porque un Gobierno digno de tal nombre ha de ser para todos, no para una élite política. Y porque un político independentista no debería valer más que un ciudadano que no lo es.

Al PSOE de Sánchez no solo le molesta que Alberto Núñez Feijóo vaya a la investidura por haber ganado el 23J. En realidad, nunca han reconocido la victoria del PP en las urnas, ni tampoco el mandato que el Rey ha encargado al presidente Feijóo de formar Gobierno. Además, en una muestra de intolerancia impropia de cualquiera que se tenga por demócrata, también le parece mal que el PP convoque actos de movilización pacífica en la calle en defensa de la igualdad, como el que ha tenido lugar. Hasta el punto de calificar de ‘golpistas’ a quienes defienden la Constitución y la unidad de la Nación. ¿También lo son entonces los españoles que ayer abarrotaban las calles de Madrid?

Frente al intento sanchista de blanquear a los verdaderos golpistas, conviene dejar meridianamente claro que el Gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los jueces cumplieron el 1-O con su papel de defender y preservar la legalidad. Los únicos que incumplieron la Ley y tensionaron la sociedad y la política españolas fueron quienes se levantaron en Cataluña contra el sistema constitucional.

La garantía de que no haya amnistía ni de que se pacte con los independentistas la celebración de ningún referéndum de autodeterminación es que el presidente del Gobierno de España sea Alberto Núñez Feijóo. Además de ofrecer pactos de Estado para consolidar nuestro sistema institucional y abordar las reformas pendientes de nuestro país, Feijóo abordará en el debate de su investidura asuntos como la inflación, la educación, la vivienda o la salud. Porque, después del 23-J, mucho se ha hablado de las exigencias de los separatistas y de los chantajes que está dispuesto a tragar Sánchez, pero muy poco de las verdaderas preocupaciones de los españoles.

Una investidura, la de Alberto Núñez Feijóo, que, tras el nuevo fraude electoral de Sánchez, se hace, no solo necesaria, sino imprescindible. Porque España necesita un Gobierno presidido por Feijóo, que preserve los principios constitucionales y aborde en serio los problemas que preocupan a los españoles. Y, más en concreto, la Región de Murcia necesita un Gobierno de la Nación que garantice el acceso al agua y una financiación justa, que se implique en la recuperación del Mar Menor y corrija el déficit en infraestructuras que venimos sufriendo, reivindicaciones que Feijóo ha hecho suyas.

Hace tiempo que Pedro Sánchez, con sus constantes cesiones a las exigencias inasumibles de los independentistas, perdió toda su dignidad, pero los españoles no van a perder la suya. Nuestros compatriotas pueden estar tranquilos, porque cuentan con un partido que solo se debe a España y plenamente comprometido con la libertad, la igualdad y la unidad nacional, y que ejercerá de dique de contención frente a las minorías que pretenden socavar nuestra Carta Magna: el Partido Popular. Nunca les vamos a fallar.