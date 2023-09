seis lenguas

Pregunta

Un amigo me pregunta: ‘¿Tú con quién estás, con Felipe González o con Pedro Sánchez?’. Le respondo: ‘¿yo?, con ninguno de los dos’.

Nuestras lenguas

En una tertulia de radio sale el tema de la utilización de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Alguien dice que los idiomas oficiales de España son seis: español, euskera, valenciano, catalán, gallego y aranés y que es perfectamente lógico que cada uno se quiera expresar en su idioma. Es más, quizás se deberían introducir en el currículo de la ESO las asignaturas de los tres más hablados además del castellano, un idioma por curso, sin la pretensión que se pueda dominar en un año, pero sí para acercar a los alumnos de toda España a las formas de expresión de nuestras regiones y a la preciosa literatura que se escribe en catalán, euskera o gallego.

Poco vicio

Por la mota del río, en Murcia ciudad, van dos hombres de unos cincuenta años que han salido a andar. Charlan, y uno de ellos dice: ‘El único vicio que tenía mi padre era las quinielas del fin de semana. Él las hacía inventándose combinaciones y el domingo por la tarde se lo pasaba escuchando los partidos en la radio y con sus quinielas delante. Nunca acertó los catorce, pero sí pilló algún premio pequeño, y eso le hacía crecer la esperanza’. (Escuchando esto recordé que la tarde del domingo de muchos padres cuando yo era pequeño era esa, la radio y la quiniela delante).

Datos precisos

Un hombre, en la carnicería: ‘Dame filetes de ternera para 7’. El empleado lo mira y le pregunta: ‘¿Son para gente joven o para mayores?’ El cliente comienza a enumerar: ‘2 mayores, 3 como yo y 2 chavales de 12 y 14’. ‘Vale’, asiente el carnicero, y empieza a cortar.

Comentario machista

Cuando estamos ya algo gagás, deberíamos saber callarnos y retirarnos de la vida pública. Alfonso Guerra demostró con su comentario sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz que está en el pleistoceno machista, que no tiene ninguna gracia el comentario, sino que es ofensivo para ella y para todas las mujeres que están en política. Además, ha conseguido algo que demuestra su memez, y es que todos los medios hablaban el viernes de la metedura de pata y nadie decía nada de su libro.

Noticia de interés gneral

Leo en la prensa especializada una noticia que no tiene desperdicio y que traslado aquí por si ustedes no la conocen –lleva una foto de una princesa noruega con un señor negro-. Dice la cosa que María Luisa de Noruega se casará el año que viene con su novio, Derek Verrett, de profesión chamán. Resulta que el anterior marido de la princesa, Ari Behn, con el que tuvo 3 hijas, se suicidó, el pobre hombre. Y también dice la noticia que la pareja ha tenido problemas porque el ex novio del chamán se dedicó a difamarlo, fíjate tú, vaya plan, para la pobre princesa.

Premio

Qué bien, oiga, que Arde Bogotá haya conseguido dos nominaciones a los premios Grammy latinos. Y es que se lo merecen, porque hacen una música estupenda. Y, como comentaba el otro día un amigo, ‘es que la han creado aquí, tan cerca de nosotros, en el Cabezo Beaza’. Los cartageneros es que somos muy creativos, sea dicho sin ánimo de menospreciar a nadie.

Historia viva

Y, hablando de Cartagena, ¿han ido ustedes a las fiestas de Carthagineses y Romanos? Porque, como dijo Santiago Posteguillo cuando recogió su Doble Corona Mural: ‘Estas fiestas sacan la historia a la calle para que la gente la viva, y esa es la mejor manera de aprender historia’. Por cierto, yo también tengo una Doble Corona Mural y estoy muy orgulloso y agradecido por haberla recibido.