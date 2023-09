Cambio de objetivo sobre la marcha

El PP aparentemente dirigido por Feijóo está dando demasiadas vueltas para llegar al mismo sitio. Tantas, desde el encargo de Felipe VI, que es fácil recurrir al símil del pollo sin cabeza. Elige objetivo, pero cambia de blanco según apunta. Así es difícil acertar. Aunque esto último deben decidirlo sus votantes. Sin olvidar que el partido no es monolítico, como se viene sabiendo desde hace bastante tiempo.

La lealtad debida al líder no puede ocultar que no funciona elegir tirar al jabalí y luego apuntar a la perdiz roja con la misma bala. El objetivo primordial se suponía que era la Presidencia del Gobierno, sobre todo después de que fuera encargado por el monarca. Lo chocante es que cambiara de objetivo cuando constató, como ya sabía antes de recibir la comanda, que los números no le daban.

También choca que el Jefe del Estado le encargara una misión que se sabía imposible. Antes de la entrevista en La Zarzuela, ambos, Rey y súbdito, sabían o debían saber que el intento no tenía ningún viso de convertirse en realidad. Así que, una vez embarcado con singladura tan incierta, el líder popular debió caerse del caballo camino del Congreso y aprovechó las circunstancias actuales tan fluidas y resbaladizas para cambiar de diana. Pero antes, ni siquiera había empezado a esbozar su propuesta de gobierno, su programa o las partes de su programa a realizar a corto, medio y largo plazo. Que es lo que se supone que debe hacer cualquier candidato: explicarse y decir cuáles son sus objetivos.

Sin duda, a quien mejor le vino la extemporánea visita de Yolanda Díaz a Puigdemont fue precisamente a Feijóo. Le permitió descartar como prioritaria su meta inalcanzable y dedicar su partido a combatir el pecado de lesa patria: la amnistía para los aún encausados por el procès. El verbo flamígero de la derecha castiga desde entonces con dureza a amnistiadores y amnistiables, olvidando que su líder debe afrontar aún las dos sesiones de investidura.

Como si eso fuera agua pasada, lo que prima es combatir la amnistía. Se propone la derecha hacerlo en un mitin que antes era manifestación. La metamorfosis del recorrido callejero a reunión en sitio fijo –en el corazón del barrio madrileño que comparten Ayuso y Vox– se debe también al miedo de que las masas voxistas revienten el acto con propuestas más radicales. Parece todo un anticipo de lo que sería la próxima legislatura si Sánchez es investido, puesto que el propio Feijóo sabe él que no será presidente.

Pero el público al que tanto quiere y tanto debe el dirigente popular sigue sin conocer cómo gobernaría este país, que es que lo que le ha sido encargado aun a sabiendas de que no tenía papeletas para lograrlo. Ese es el mandato –acertado o no– que ha recibido. Mientras, el ladino Sánchez juega sus cartas y espera agazapado para sacárselas de la manga subrepticiamente mientras sus probables socios catalanes rivalizan entre sí en quién hace más el friki, con la periclitada carcundia socialista, con González y Guerra a la cabeza, pidiendo cartas para entrar en el juego.

Es de esperar que Feijóo, además de convertir el intento de investidura en otro mitin antiamnistía, cuente de una vez qué haría con el país si llegara a La Moncloa. Probablemente, la FAES de Aznar lo tenga más claro que él y le indique si toca hablar catalán en la intimidad o chapurrear euskera en el Congreso. Es decir, si es mejor pretender que se emula a mosén Jacinto Verdaguer o hacer el canelo ante 350 señorías variopintas. Que pregunte, no vaya a ser que aparezca un corzo en el otero y vuelva a cambiar de objetivo.

Entretanto, no se cansan de augurar la ruptura de España, pero en el mapa sigue apareciendo entera y verdadera.