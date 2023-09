Por fin tenemos gobierno

Ya tenemos Gobierno regional. Qué descanso. Bueno, la verdad es que los que han descansado han sido ellos durante este par de meses en los que, espero, hayan recuperado fuerzas y vuelvan con ganas a sus despachos donde les esperan decenas de asesores, centenares de puestos por cubrir en los que pueden colocar a esos cuñados o primos que todos tenemos y que les vendría bien un cargo, un encargo o una canonjía, y miles de funcionarios en primer tiempo de saludo militar. Me da pereza nada más de pensarlo.

Viejos hábitos

Hubo un momento en la historia política de nuestra Región en el que alguien dijo públicamente que los consejeros se llamaban unos a otros para decirse, ‘Oye, coloca tú a este primo de mi mujer en tu consejería y yo le doy algo a tu cuñado en la mía’, pero esas cosas ya no ocurren, estoy seguro.

Diferencias

Una mujer a otra, en el paseo marítimo: ‘Nos vamos el domingo. ¿Cuándo os vais vosotros?’ La otra responde: ‘Nosotros también, y, ya ves, que no tenemos ninguna prisa y aquí se está muy bien. El mes de septiembre ha sido siempre el mejor para estar en las playas del Mar Menor, el agua está perfecta, ya más fresca que este verano, que ha habido días en los que te cocías al bañarte. A mí me gustaría quedarme, pero mi marido quiere irse porque dice que aquí se aburre. Yo no me iría.’

Tragedias

Qué espanto lo de Marruecos. Conozco bien Marrakech, un lugar precioso, siempre lleno de turistas de todo el mundo, entre ellos, nosotros, los españoles, aunque allí no somos mayoría. Viene gente de todo el mundo. La tragedia ha sido tremenda, aunque lo de Libia todavía ha resultado peor, con más fallecidos, y, encima, en un país dividido en dos bandos que se hacen la guerra unos a otros. Y, como siempre, mueren los más pobres, los que tienen las casas en peores condiciones.

Exposición

Hay una exposición en el Museo Gaya de Murcia que puede gustarles mucho. Se trata de obra sobre papel de la colección de Avelino Marín. Deben de quedar pocos días para verla porque está desde hace meses. Yo he ido varias veces. El caso es que allí hay cosas de Manet, Matisse, Valmier, Rembrandt y muchos más. A veces es solo un pequeño apunte, pero siempre aparece en ellos la personalidad de los artistas. En una ocasión estuve en casa de este coleccionista y pude ver algunas obras de las que tenía colgadas. Puedo asegurarles que esa colección merece un museo.

Clima

En una tertulia, un hombre dice: ‘¿Queda todavía alguien que crea que lo del Cambio Climático es un invento de los progres? ¿Habrán visto el mapa de desastres ocurridos este verano: las sequías extremas, las lluvias torrenciales, la tremenda subida de las temperaturas? El otro día un científico escribía que normalmente, hace unos años, un español vivía en su vida una ola de calor, o como máximo dos. Nosotros hemos sufrido media docena este verano. ¿Hay cambios o no hay cambios?’

En lo que se entretienen los alcaldes

Leyendo en los periódicos la guerra desatada entre Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, y Abel Caballero, su homólogo en Vigo, por ver quién lo va a tener más grande, el árbol de Navidad, por un lado, me dan ganas de reírme, y, por el otro, de llorar amargamente.

Extraña notica

Leo en la prensa especializada que a María Zurita la han operado de las cervicales porque tenía dos hernias. En principio no caigo en quién es esta señora y por qué sus males quedan reflejados a toda página en la publicación. Busco en Internet y me entero de que es prima del Rey. Será por eso por lo que sus hernias son noticia. La verdad es que no acabo de entenderlo. Será por la edad.

Serie

He visto la serie El cuerpo en llamas. Va del asesinato de un policía a manos de su novia y del amante de su novia, ocurrido en Cataluña, y por el que fueron juzgados y condenados, ella a 25 años de cárcel y él a 20. Está muy bien hecha, y Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó, los protagonistas, están perfectos en sus papeles, sobre todo ella. Le dan un 6.7 de puntuación, pero a mí me ha parecido mejor que eso. Hay jaleo en las redes con el tratamiento que se le ha dado al tema y lo mal que queda la novia, pero lo cierto es que el guion está basado en las investigaciones de la policía y en lo que se vio y se dijo en el juicio. Efectivamente, ella queda como una elementa de mucho cuidado. Y hay también un documental sobre la película que está levantando muchas ampollas, con declaraciones de la asesina convicta.