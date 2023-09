Bodas de sangre

Lo que los novios no pacten antes de la boda no lo podrán hacer después, según el dicho popular. El final feliz del acuerdo de Gobierno PP/Vox viene respaldado por un texto de treinta puntos lo suficientemente ambiguos y repletos de amagos y sobreentendidos que en la práctica dará lugar inevitablemente a interpretaciones encontradas. Para pulir las diferencias en asuntos esenciales han construido expresiones genéricas. Ambos muestran su preocupación por los mismos asuntos y aspiran a resolverlos para la común felicidad, pero como advirtió Tolstoi en el arranque de Ana Karenina, «todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera». Esta va a ser una familia infeliz, como todo el mundo sabe de antemano.

Lo anterior no significa que las crisis que se avecinan conduzcan a la ruptura, pues este no es un matrimonio basado en el amor que pueda gastarse de tanto usarlo, sino en el interés. Y el interés perdura más que los sentimientos.

La clave de la perdurabilidad la encontramos en la primera experiencia de coalición gubernamental, la protagonizada por PSOE y Podemos en el Gobierno de España. Con él se ha normalizado la existencia de todo tipo de disfuncionalidades internas sin que la sangre tuviera que llegar al río. Ejemplo, la ley del ‘sí es sí’, reformada por los socialistas con el apoyo del PP y con el voto en contra de los socios podemitas que la habían redactado. O que el Gobierno de izquierdas salvara los fondos europeos gracias a Vox, contra la posición del PP. O que Pedro Sánchez presumiera de su predilección por el chuletón de carne roja frente a las recomendaciones para la salud de su ministro de Consumo. O las opiniones tan distintas acerca del qué hacer respecto a la invasión de Ucrania. Y tantas otras cosas. No hay mejor argamasa para sortear las diferencias, incluso las estructurales, que el poder.

El propio Fernando López Miras ya cuenta con un antecedente de estas características en su anterior coalición con Ciudadanos cuando la consejera Ana Martínez Vidal, tras ser designada coordinadora regional de su partido, empezó a plantarle cara en los Consejos de Gobierno y en declaraciones a la prensa. ¿Qué hizo entonces el presidente? Sobrellevarlo con paciencia, evitando por su parte las estridencias. Pero el pacto con Ciudadanos no perturbó a López Miras, pues sus exigencias eran meramente cosméticas y, además, aquel partido estaba trufado de trepas, como se vio enseguida, fácilmente conformables. Otra cosa es Vox. Muy otra cosa. En la izquierda se equivocan cuando sus dirigentes afirman que PP y Vox son lo mismo. Si así fuera, el PNV votaría la investidura de Feijóo.

Vox tiene que rendir cuentas a sectores fácilmente identificables, sostén de su existencia, que no le van a admitir renuncias esenciales. No han conseguido la que parecía su aspiración central, Agricultura, un departamento que ahora, más allá de la fábula de la zorra y las uvas, consideran poco importante para sus políticas, pues, dicen, «se limita a administrar fondos europeos, resolver problemas con la CHS y hacer políticas de trámite», y en cuanto a Agua, creen que es un epígrafe sin competencias, que son del Estado, más allá de estar para emitir quejas al Gobierno central. Por lo demás, la nueva consejera no anda muy lejos por sus antecedentes políticos y sus relaciones en el sector de quien pudiera haber nombrado Vox.

Los abascales están de fiesta por la conquista de Fomento, desde donde consideran que pueden hacer la envolvente política al margen de la burocrática Agricultura. La maniobra de última hora, incluso sobre la letra del pacto, consistente en trasladar al vicepresidente José Ángel Antelo las competencias de Urbanismo y Planificación del Territorio, insertas en Fomento, expone con claridad que es a través de esas funciones como se va a intentar decidir la política sobre el Mar Menor, clave de bóveda de esta legislatura. El ingeniero Pancorbo gestionará las áreas más técnicas mientras las relativas a la ‘alta política’ quedan en manos del líder del partido. El nuevo titular de Fomento ha enunciado sus prioridades en cuanto a Infraestructuras y resulta que todas ellas dependen del Gobierno central, por lo que a poco que nos descuidemos podemos encontrarnos con otro Díez de Revenga ocioso para sus obligaciones y protestón tuitero sobre las ajenas.

El truco de López Miras consistirá en intentar atajar a través de Medio Ambiente las previsibles dinámicas expansivas de Política Territorial en el entorno del Mar Menor. Para esto cuenta con una figura de autoridad en el consejero José María Vázquez, personalidad de notable prestigio, conectado con el mundo universitario y que ya ha proclamado que en lo relativo a la laguna salada se guiará por ‘criterios científicos’. El matiz es sustantivo.

La cuestión Mar Menor es transversal, afecta a casi todas las consejerías del conjunto del Gobierno por unas cosas o por otras, más allá del departamento adscrito a Vázquez con ese título, una dirección general que, por cierto, ha sido siempre un farolillo. López Miras tiene, pues, espacios para contrarrestar con motivos diversos las iniciativas que querrá impulsar Vox. Pero será el consejero de Medio Ambiente y Mar Menor, aunque no tiene un perfil polémico, quien promete ser el obligado Doctor No para Antelo, y por ahí se ven venir los primeros rifirrafes.

A nadie se le debería escapar que con el pulso PP/Vox en torno al Mar Menor en cierto modo se está blanqueando la política del primero durante los largos años de la gestión popular en la Región. Hasta no hace tanto, la implosión medioambiental de la laguna responsabilizaba, por razones obvias, a la gestión del PP. Pero desde que Vox plantea evitar restricciones a la agricultura expansiva y al urbanismo, López Miras aparece como el más afianzado defensor de la recuperación de ese ecosistema, simplemente por una actitud de resistencia, armado de la ley del Mar Menor y del lema «Ni una paso atrás», y esto a pesar de que se han dado muy pocos pasos adelante. Por tanto, la presión de Vox en un asunto de tanta visibilidad empieza a contribuir a la imagen de «moderado y en la centralidad» con que aspira a ser percibido el presidente en el tramo de esta legislatura.

Otro puntal para el control interno de Vox ha sido el nombramiento de Marcos Ortuño para Presidencia, Portavocía y Acción Exterior (esto de nombrar un consejero de Asuntos Exteriores y otro del Interior nos va acercando a Nación Murciana). Hay quien opina que Ortuño ha perdido poder al ser desprendido de Turismo y Cultura, pero es exactamente al revés: López Miras lo ha liberado de áreas de gestión para concentrarlo en una acción estrictamente política, y pasa a ser algo así como el escudo de Aquiles del Gobierno. En realidad, es un vicepresidente sin título, con muchas ocupaciones internas, entre ellas controlar la política de comunicación con un mensaje claro a Vox: ésta se concentra en Presidencia y es común para todos. Un trabajo a medida de quien puede ser considerado por su talante como ‘la sonrisa del régimen’, aunque tendrá que fajarse.

Y toda la política económica en manos del regresado Luis Alberto Marín, quien a la vista de cómo están las cosas en la Corte ha concluido, como Martínez Soria, que «la capital no es para mí». Pero en el trayecto ha adquirido cierta popularidad, pues ha subido a los carteles electorales y se ha entrenado con relativa solvencia en el pugilato político, experiencia infrecuente en los administradores de Hacienda, que suelen trabajar entre bambalinas. Al disponer de Empresa, Industria y sus satélites, Marín no se limitará ya a restringir la pasta desde Economía y Hacienda, sino también a gastarla, lo que tal vez le preste cierta empatía con sus compañeros de Consejo que en estas fechas se van a mostrar insaciables en las peticiones para ampliar sus respectivos presupuestos.

Por lo que respecta a otros ámbitos, es una pena que el Gobierno haya venido a constituirse en septiembre, el mes en que se inicia el deslucido curso escolar, con la renovación del anterior consejero. La vuelta al cole está siendo especialmente problemática, y más allá de cuestiones incidentales se aprecian deficiencias básicas estructurales que no casan con los cantos gubernamentales en defensa de la educación pública. Las listas de espera en Sanidad, donde también repite el consejero, son justificadas como secuela, a estas alturas, de la pandemia, que aunque creíamos cancelada parece que sirve para justificar cualquier deficiencia posterior, o tal vez sea que no fue bien resuelta en cuanto a medios y previsiones.

De todo lo que no es obvio en la composición del nuevo Gobierno, lo más novedoso a ciertos efectos es el fichaje de Carmen Conesa para Turismo y Cultura, que si bien carece de experiencia lo suple con una sobredosis de ganas y de escucha, dispuesta a ejercer, es decir, a poner en el escaparate del Gobierno sus competencias más allá de las tareas que le adjudica el pacto PP/Vox en la única mención colateral a la cultura: cuidar de la artesanía y las tradiciones. Parece que se propone empezar por sacar el Año Jubilar de Caravaca de lo doméstico. La ambición nunca está de más.

Este Gobierno, en definitiva, va a transitar por caminos empedrados, hasta el punto de que se podrían describir de antemano los puntos conflictivos de la hoja de ruta. Pero nadie dijo que fuera fácil gobernar en coalición, salvo por el hecho de que la oposición está lejos de ser alternativa. Tal vez a PP y Vox los una más el ‘enemigo exterior’ (¡España se rompe, esta vez sí!) que la tarea conjunta, que en algunas cuestiones va en direcciones opuestas. Y estas bodas de sangre resulten al final, a diferencia de las de García Lorca, menos un drama que una comedia.