Las vidas de Dorotea

Buscaban a un loco y encontraron dos. El barbero y el cura, que seguían el rastro de don Quijote desde su segunda escapada, se habían adentrado en Sierra Morena. Gracias a Sancho conocieron las penitencias que estaba haciendo a imitación del célebre Amadís, para levantar con ellas un monumento al amor de Dulcinea. Pero el hidalgo manchego no era el único que vivía asilvestrado, como náufrago terrestre, por aquellas soledades; comparte montaña con un joven, que tiene el corazón desgarrado y la mente perdida. El mundo lo había llamado Cardenio, aunque ahora todos le conocían como ‘El Roto’.

Para completar la llamativa estampa de penitentes habitando los huecos de las cuevas como anacoretas, no había de faltar una émula de María Magdalena. Y así acabó llegando también Dorotea, que compartía agravios con Cardenio; pues un cierto noble, llamado Fernando, arrebató a Luscinda de los legítimos brazos de Cardenio; antes había engañado a Dorotea, hija de campesinos ricos, bajo promesas incumplidas. Satisfecha su pasión, abandonó a la muchacha para poder obtener en matrimonio a Luscinda. El laberinto de pasiones empieza a asimilarse al paisaje rocoso y a la espesura montaraz que envuelven la historia.

Dorotea no es ella cuando nuestros ojos la ven por vez primera. Comparece bajo la forma de un joven labrador. Huida de casa de sus padres, ha tomado las ropas de hombre con la esperanza de sumergirse en una corriente de olvido. Su huida es doble, pues quién sabe si no habrá matado también al cómplice que la ayudó en sus propósitos (con la intención de abusar luego de ella), cuando lo echó ladera abajo y huyó sin mirar atrás. Convertida ahora en un efebo, bajo cuyos ropajes palpita un cuerpo de mujer, descubre sus pies, blancos y delicados, a la orilla de un riachuelo, y libera parte de su pelo rubio y ensortijado. Observada en la espesura por la cómica partida de rescate que forman el cura, el barbero y Sancho, a la que se une Cardenio, todos quedan prendados (como los viejos espiando el baño de Susana), no sin una embarazosa confusión, por tanta belleza salida de un cuerpo masculino; hasta que se descubre que el joven mancebo era, en realidad, una mujer tan bella y hermosa, tan inteligente y buena, como desgraciada y triste.

A la espera de solucionar tan tupida red de agravios, acuerdan todos llevarse, de momento, a don Quijote para devolverlo a su aldea. Con el propósito de que les acompañara sin resistencia, conciben un plan que era una gran locura. Dorotea será la pieza maestra. Con una nueva vida y una nueva identidad, ha de representar el papel de la desvalida emperatriz de Micomicón. En su imaginaria desgracia, un gigante la había destronado. La emperatriz no había perdido la esperanza y mantenía viva la lucha contra el opresor. Oráculos y vaticinios anunciaron la caída de su reino, pero también habían sentenciado el final de la tiranía del monstruo gracias al poderoso brazo de don Quijote de la Mancha, a quien la exiliada encontraría precisamente en aquella sierra. El viejo hidalgo, cuando escucha tantos desvaríos juntos, creyéndose el campeón que anunciaban las profecías, no podrá resistir la llamada del honor. Como si la locura se hubiera extendido, todos los que allí se encuentran toman parte en la farsa, adaptan sus ropas, sus palabras y sus gestos al drama caballeresco que está teniendo lugar.

Vueltos a la venta en la que ya eran conocidos caballero y escudero, la historia de Fernando, Luscinda, Dorotea y Cardenio se acelera de manera prodigiosa, de tal manera que los agravios se pondrán al descubierto. Los pecadores, reunidos allí mismo por la Providencia, que todo lo dispone, se arrepentirán y las promesas de amor quedarán restauradas. En este pequeño mundo de la venta, don Quijote (exhausto de penitencias, peñas y golpes) apenas despierta el tiempo necesario para acometer la célebre matanza de los odres de vino, que él toma por el fornido cuerpo del gigante usurpador, y ofrece así a la emperatriz la victoria sobre sus enemigos. Dorotea se vio, en un solo día, restaurada en su trono, y reconciliada con un arrepentido Fernando, como legítima esposa suya que había de ser. Fuerte y nada cobarde, pasó así por tres vidas diferentes: hija de campesinos, joven jornalero y emperatriz del lejano Micomicón. En todas estas vidas sufrió lo indecible, padeció dolor y afrenta. Y en todas venció. Hermosa como mujer y bello como hombre, valiente guardián de su honra, de su valor, celosa de su dignidad, es uno de aquellos seres cervantinos, hijos de sus obras. Hombre o mujer, nos conmueve con su valentía, su generosidad. Y cuando es necesario, también con su desgracia.