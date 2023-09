Terremotos y pobres

Es indiferente la causalidad del conflicto. La cruel realidad es que, tanto en las tragedias medioambientales como en las injustas guerras, el infortunio es el eco de los pobres. La naturaleza ha desatado su furia de nuevo, cebándose, como siempre, con los que no tienen más que fragilidad, penuria, abandono infinito y ausencia de compasión. Paradójicamente, han sido, a nivel personal, las gentes que hoy suspiran bajo las ruinas quienes mejor me tratataron las repetidas ocasiones en las que viajé a Marruecos. Solidaridad y miseria casi siempre andan agarradas de la mano. Solo un alma pura es capaz de tal adhesión cuando se vive en la más absoluta escasez. Aterrador, debe ser aterrador habitar en la sombra entre hojas secas, lágrimas, miedo y soledad. Mirar de cerca la impasibilidad y que no te tienda una mano como sinónimo de injusticia. Ver pasar tu vida bajo los escombros de lo que un día fue tu casa es tan paradójico como el desamor. Tan triste como las jerarquías del sometimiento, más aún cuando la cúspide dominante tiraniza a los damnificados de una manera tan despiadada. Decía Samuel en su versículo 8:20: «a fin de ser como todas las naciones, queremos un rey que salga a batallar delante de nosotros y dirija nuestra lucha», menos si no conoces el decoro o eres adalid de la inmoralidad porque te llamas Mohamed VI. Me ha podido la aversión cuando 72 horas después de la catástrofe que ha devastado su pueblo, el monarca, ejemplo de muy poco, se ha dejado visitar, puesto de alfombra roja y bajo vítores, un hospital. Lo gritaron Motörhead en su magistral King of Kings (Triple H, 2011) «alaben todos al rey de Reyes, inclínate ante él, reverencia y que su voluntad sea obedecida».

Si ya es complicado que una democracia plena soporte la desfachatez de una monarquía, como casi todas, cargadas de privilegios, fraudes y opacidades, imaginen una puesta de Jefe de Estado que lo es todo. No queda demagógico en este caso llorar si te paras a pensar que un personaje pueda disponer de 12 palacios, 600 coches de lujo o un patrimonio de miles de millones, mientras casi un 20% de sus súbditos viven en casas de adobe que se derrumbarían ante el triste soplido de cualquier lobo, o que otro 10% de esa población sea capaz de tragarse el miedo y cruzar en condiciones infrahumanas un océano con la única finalidad de poder optar a un futuro con la dignidad sin quebrantar como la que piensan les puede ofrecer Francia, Italia o España. Pueden llamarme populista, pero soy de las que piensa que nadie escapa de un lugar que le proporciona una vida segura. Esperemos, casi por caridad, que la recuperación de nuestro país vecino pueda ser rápida y eficaz, es lo que por ley divina ya va tocando. Las elucubraciones sobre el aumento de llegadas de pateras debido a este desastre que la naturaleza nos devuelve, ya se verán. Vaya desde aquí todo nuestro ánimo y aliento para los desprotegidos que suplican la tan necesaria ayuda.