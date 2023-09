Si hay una palabra que ocupa un lugar central en el pensamiento de George Orwell, por encima incluso de verdad o libertad, esta es honestidad. La verdad puede ser una inclinación del espíritu y la libertad, una guía moral, pero es la honestidad el punto de partida y el método más fiable que nos lleva a las dos anteriores. Más importante que lo que se piensa, es cómo se piensa. Atacar la honestidad o renunciar a ella, o ignorarla por otros intereses, supone destruir los puentes, envenenar el lugar en el que nos encontramos. Aunque él escribió, en tiempos de amenaza totalitaria, que en cada época los desafíos a los que nos enfrentamos son similares, el avance hacia un mundo mejor o el retroceso hacia un mundo de penumbra. Tampoco hoy es posible mantenerse al margen de la política. Como intelectuales, periodistas, líderes políticos o ciudadanos que discuten sobre lo que ocurre e intervienen en el debate, todos tenemos una responsabilidad.

Cuando discutimos en nuestro grupo de amigos o en los periódicos, es la falta de honestidad lo que más envenena la conversación. Cuando percibes que alguien está hablando con una voz que no es la suya, sientes como si de repente un muro insalvable se elevara ante él. Si se trata de política, la dificultad aumenta, pues todos sabemos lo sucio y perverso que es ese mundo, dominado por la ambición de poder. Sin embargo, no debemos resignarnos a que sea así y abandonar la discusión. Podemos, en cambio, seguir intentándolo, mantenernos firmes en el empeño de no ser como ellos. Para ello, necesitamos averiguar de dónde surge el veneno.

Como ya advirtió Orwell en su tiempo: «vivimos una era de adeptos y no de imparcialidad, donde el individuo ha dejado de tener la ilusión de ser autónomo». La falta de espíritu crítico es una de las razones de la distorsión de los debates políticos. A través del control del pensamiento nos dictan ideas, establecen dogmas incuestionables, gobiernan nuestras emociones y prescriben códigos de conducta. Y en lugar de rebelarnos, obedecemos con la coartada de que elegimos entre opciones diferentes. Por desgracia, apuntaba Orwell: «aceptar una responsabilidad política ahora significa inclinarse por ciertas ortodoxias y líneas partidistas, con toda la cobardía y la deshonestidad que ello supone».

La verdad tiene muchos caminos, pero ninguno pasa por el desprecio o el odio hacia el que piensa diferente. Hoy, las ideologías y los partidos políticos que las difunden son máquinas de generar odio y enfrentamiento. Por eso aceptar cualquier disciplina política, incluso cualquier lealtad de grupo, pone en peligro la integridad de pensamiento. Orwell aconsejaba mantener la distancia. Aunque se puedan respaldar decisiones desagradables como males menores, no es necesario tragar con las mentiras que las acompañan. Entonces, decía, uno debe mantener inviolable una parte de sí mismo. «Es fácil alabar la ortodoxia del momento, pero la escritura eficaz se produce cuando un hombre siente la verdad de lo que dice, sin esto, el impulso creativo falla».