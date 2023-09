El hombre ardiente pasado por agua y mi particular ‘Schadenfreude’

Acababa de leer un artículo en The Guardian sobre el concierto Burning Man y el desastre de la edición de este año debido a una espectacular tormenta que anegó el desértico emplazamiento en el que se viene celebrando desde el año 1986, cuando me topé con la noticia de que nuestro arquitecto local, don Manuel Clavel, por más referencia autor del imponente edificio del Odiseo que me amarga con su visión a la entrada y salida a Murcia, era uno de los participantes. Afortunadamente nuestro vecino salió con bien del barro que anegaba el lugar del evento, supongo que después de refugiarse en su tienda o caravana los dos días que la cosa tardó en aclararse.

Schadenfreude es una expresión alemana que se ha incorporado con éxito al inglés corriente (a pesar de su tortuoso deletreo) y de ahí amenaza con implantarse en otros idiomas, precisamente por la precisión con que describe un sentimiento muy común: la alegría al contemplar el mal ajeno. El artículo en cuestión de The Guardian, periódico emblemático del progresismo anglosajón, rezumaba ese sentimiento por los cuatro costados. Por lo visto, el Burning Man es un evento de referencia para los multimillonarios de Silicon Valley, que presumen de ello abiertamente en las redes sociales. Son los Elon Musk, Peter Thiel y otras bestias negras de la izquierda americana, odiados precisamente porque se mimetizan como herederos del hipismo que propulsó este tipo de eventos orgiástico-musicales. Estos multimillonarios del emprendimiento tecnológico hace tiempo que reivindican la herencia hippy como excusa para enarbolar una ideología libertaria que tiene muchos rasgos del trumpismo radical al cual apoyan sin complejos. No por casualidad, entre los asistentes fijos al Burning Man figura también el yerno de Donald Trump Jared Kushner, amigo íntimo de MBS, el príncipe saudí que ordenó descuartizar al periodista Jamal Kashoggi. No es de extrañar por tanto que, dejando aparte que no le desee ningún mal a nadie, me refocilara como un cerdito en el barro (nunca mejor traída la comparación) con el sufrimiento ocasional de mi particular bestia negra: el arquitecto perpetrador del Odiseo, don Manuel Clavel.