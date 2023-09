I'm from Spain

Recién finalizado mi periplo turístico, llega el inevitable retorno a la rutina diaria, un retorno incuestionablemente menos suntuoso y aclamado que el del rey en El Señor de los Anillos o el del jedi en Star Wars, pero…, así son las cosas, qué le vamos a hacer.

No se preocupen que, a pesar de la cercanía de mi desplazamiento estival, nada más lejos de mi intención aburrirles con las anécdotas ocurridas durante el viaje, que las hay, o las excelencias de los lugares visitados, que las tienen. Sin embargo, sí que me gustaría incidir en esa tan traída y llevada barrera idiomática que azota sin piedad a determinadas generaciones de españoles cuando pisamos fuera de nuestras fronteras. En especial con el inglés, del que se dice, y con razón, que puedes llegar a entenderte en cualquier parte del mundo.

La cuestión es que andaba yo por el aeropuerto de Múnich en busca de mi puerta de embarque, cuando sonó por megafonía, en perfecto castellano, una última llamada para una pasajera española que debía andar algo despistada. Era lo lógico, pensé. Si querían asegurarse de que la destinataria del mensaje lo entendiera, tenían que hacerlo en su idioma. Por contra, esta lógica no es aplicada una vez te subes al avión.

Nunca había dado importancia a este hecho, es decir, a que, en los vuelos internacionales, al pasajero solo se le informe en inglés y en el idioma del país de origen de la compañía aérea, en esta ocasión, alemana, hasta precisamente en ese momento, en el que, acomodado en mi asiento junto a la puerta de emergencia, reservado expresamente por aquello del espacio, una azafata me preguntó: «do you speak English or German?». Eso lo entendí, y contesté, evidentemente, que no. Entonces, fui invitado amablemente a intercambiar mi asiento con otro pasajero porque, al no conocer estas lenguas, yo no estaba capacitado para trasmitir al resto de pasajeros las indicaciones oportunas ante una hipotética evacuación del aparato, a pesar de que un alto porcentaje de ellos eran españoles de regreso a casa, como yo. Desde ese instante, una duda me acompañó todo el trayecto: si en este avión la comunicación con el pasaje solo se realiza en inglés o alemán, ¿cómo me enteraré de lo que tengo que hacer en caso de emergencia?

Y digo yo, además del idioma de origen y del inglés, aceptado por todos como animal de compañía, ¿tan complicado sería añadir el idioma de destino, al menos, para trasladar información relevante?

Alguien dijo alguna vez que «lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será», pero esto de los idiomas, para algunos, ya no tiene solución. La mayoría tenemos que conformarnos con el inglés del colegio e instituto, es decir, lo más básico de lo básico. Lo justito para pedir unas cervezas, reconocer el tipo de carne o pescado en la carta de un restaurante, preguntar por una dirección, solicitar la cuenta… o para requerir, please, que la ginebra con tónica te la sirvan con hielo y limón, que ya sabrán ustedes que, en algunos locales allende los Pirineos, no es petición baladí.

En fin, que les voy a contar. El caso es que, de una forma u otra, nos buscamos la vida y solemos salir airosos. Es más, incluso, cuando nos preguntan, como si no fuera evidente, de dónde somos: «Where are you from?», nos venimos arriba y contestamos con seguridad y satisfacción, como perfectos dominadores de la lengua natal de Shakespeare: «I´m from Spain».