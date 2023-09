¿Quiere la Región un gobierno extremista?

No lo creo. Estoy convencido de que nuestra Comunidad Autónoma es una Región tolerante y de acogida. Abierta, sin estridencias. En nuestra Región trabajan diariamente miles de migrantes, que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo de nuestra economía y nuestro progreso en sectores como la industria, la agricultura, o los servicios y cuidados domésticos. Algunos son ya españoles, y también lo son sus hijos y sus nietos, porque han decidido quedarse a vivir en esta tierra de acogida, de la misma manera que, hace décadas, tras la guerra civil española, lo hicieron cientos de miles de españoles en países europeos o en América Latina.

Dudo mucho que la Región no sea tolerante. Cada día es más necesario que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad y en la Región cada vez parece más lejana. Somos una de las comunidades con mayor tasa de denuncias por violencia de género y, además, en la que se atenta contra el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones dignas en el sistema público, incluso llegando a tener una sentencia del Tribunal Constitucional en la que deja claro que el Gobierno regional ha vulnerado sus derechos.

Insisto, tampoco creo que la ciudadanía de la Región quiera retroceder. Pero ya estamos viendo las intenciones de la ultraderecha: no es casual que haya desaparecido la bandera arco iris de la Asamblea Regional el día del Orgullo LGTBI.

No, no creo que la Región de Murcia sea extremista. Es una lectura errónea de las elecciones autonómicas concluir que, ante la falta de mayoría suficiente del PP para formar gobierno, los murcianos y murcianas quieran que las políticas regionales sigan la dirección de la extrema derecha, deslizándose por el discurso de la confrontación en lo social, la exclusión de las minorías y la división de la mayoría, la desatención de los que tiene menos recursos y el negacionismo del cambio climático, entre otras.

La historia de Europa, y de España, nos enseña que esas políticas reaccionarias conducen a tensiones sociales de largo recorrido, con consecuencias difíciles de prever, pero con alguna certeza: todos perdemos. Antes o después el discurso de la confrontación destruye los tejidos sociales, económicos, productivos, y aquellos sobre lo que descansa el estado de bienestar.

No creo que los murcianos y murcianas quieran que nuestro Gobierno regional cierre los ojos ante el cambio climático. Todos experimentamos sus consecuencias, particularmente en nuestra Región, sea por el calor extremo, la cada vez mayor escasez hídrica, la expansión de la desertificación, las

fuertes avenidas de agua causadas por las DANAS, y el impacto de estos fenómenos en la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo, o en nuestras vidas cotidianas. El cambio climático no es un futurible; es una realidad palpable que representa un desafío a nuestra forma de vida. No querer verlo es una irresponsabilidad política que amenaza nuestro presente y, con más gravedad, el futuro de las próximas generaciones.

Sanidad, Educación, Cultura, Igualdad, Medioambiente, las políticas públicas sobre las que un gobierno de extrema derecha podría incidir, revertiendo el curso del progreso, son múltiples; son, en realidad, todas. Porque en todas las políticas públicas cabe la opción de avanzar hacia una mayor garantía en los derechos y libertades.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia vemos con mucha preocupación el juego de vendetta en el que el PP ha colocado a la Región. Lo anunciamos el primer día tras el 28M, existe un acuerdo, que se evidenció de manera clara durante la campaña electoral, para la composición de un gobierno de extrema derecha PP-Vox. Si ese acuerdo no se ha materializado antes, solo se ha debido al interés partidista de unos y otros para utilizar nuestra Región como un campo de batalla en el que arañarse votos mutuamente.

Entretanto, nuestra Región ha estado varios meses con un gobierno en funciones, sin capacidad para gobernar, desorientado en la forma y en el fondo.

La remisión a la Asamblea Regional del decreto de moratoria urbanística del Mar Menor supone un fraude a la idea misma de moratoria urbanística, es un engaño, que permitirá la construcción de centenares de nuevas viviendas y centros comerciales. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Socialista habíamos presentado una Proposición de Ley en la Asamblea Regional para ampliar la moratoria urbanística indefinidamente hasta que se realizase el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor.

Ese es un buen ejemplo de la dirección errónea del Gobierno regional, que revela un punto de partida tremendamente preocupante para el futuro de nuestra Región, el extremismo intransigente, la tensión, el negacionismo medioambiental o la exclusión social.

Estoy convencido de esta afirmación: los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia no quieren un gobierno extremista. Y yo, desde del PSOE, lucharé cada día para que ese extremismo no se imponga sobre la moderación. Para que no se soliviante nuestra convivencia.