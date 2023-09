Glosa a un discurso

Tiene sentido una glosa adicional al discurso de Puigdemont? Tengo dudas, pero un columnista asume cierto deber material. No puede pasar por alto un argumento central en la agenda del país. Lo será por décadas. Así que, paciencia. Las preguntas ineludibles deben en todo caso hacerse. La rueda de prensa ¿formaba parte de la escenografía pactada en la entrevista con Díaz y Assens? ¿Tenía Puigdemont escrito su discurso previamente? ¿Fue conocido su contenido por sus interlocutores? ¿Es síntoma de algo que Díaz no haya dicho nada? ¿Conceder este momento de gloria forma parte del proceso de negociación?

Resulta difícil de entender que se haya dejado el campo libre al viejo dúo González-Guerra para establecer la glosa al discurso. La impresión que cunde es que este asunto no se va a responder con una eterna disposición a la sonrisa. Es preciso introducir algún elemento de distanciamiento, de circunspección, más del rostro de Jaume Assens en los pasillos. Se ha de explicitar un efecto de extrañeza, obligado en quien está al otro lado de la mesa de negociación.

En realidad, al escuchar el discurso del expresidente pugna la simpatía con varios puntos concretos con la radical indisposición ante su totalidad. La simpatía: es verdad que hay un problema de Estado, que se remonta muy lejano en la historia, más allá incluso de la Guerra de Sucesión. Es verdad que el pacto constitucional está roto tras la sentencia del TC sobre el Estatut. Y es verdad que, tal y como está planteado el problema, no tiene solución. Y no por una peculiaridad del Estado español. Cualquier Estado sería impotente.

Esta situación destruye la esencia del Estado. Lo vemos con el enfrentamiento entre el poder gubernativo, legislativo y judicial. La imposibilidad de generar una cooperación entre estos poderes, ya evidente entre nosotros, significa la bancarrota del Estado de derecho, y quizá esta sea la aspiración más profunda de Puigdemont. Vivimos ahí y no debemos olvidarlo. Esto se debe no a la diabólica inteligencia de Puigdemont, sino a la torpeza de las elites directivas del Estado. Sin reconocer su cooperación necesaria, no se tendrá una adecuada percepción del proceso.

Sin embargo, el hundimiento de la lógica del Estado de derecho no mejorará la suerte de Cataluña. En ningún caso. Esa esperanza es miope. Y es evidente que tampoco lo hará bajo la dirección de un talento como el de Puigdemont. Él se niega a ver que el bloque que movilizó el independentismo ha mermado su confianza en la política de Esquerra, pero también en la de Junts. Es una retirada de confianza a los líderes del Procés en general. Es un hecho democrático. Y la pretensión mostrada por Puigdemont de que sigue en vigor aquella confianza dándole legitimidad, es pura melancolía.

Su discurso es de una debilidad tan extrema, que no acabo de comprender el silencio sobre sus fisuras. Mi impresión principal es esta: Puigdemont se dirigió a los millones de catalanes que gritaron a favor de la independencia hace 5 años, para garantizarles que un pacto con el Gobierno no es una rendición. Pero esos millones ya no están ahí. «No hemos resistido hasta aquí para salvar una legislatura española», vino a decir Puigdemont. Pero en realidad es lo que está haciendo. Toda la escenografía gritaba: «gracias a que podemos salvar una legislatura española con nuestros siete diputados -no con millones de personas en las calles-, podemos llenar de nuevo esta sala de periodistas». Esa es su fuerza. No puede negociar con otra.

Puigdemont sigue creyendo que se alza sobre millones de catalanes pidiendo la independencia, pero su fuerza son siete diputados en el Congreso. Sigue sentado en la foto fija y ahistórica de una Cataluña eterna y de un referéndum legal y legítimo que proclamó la república catalana, pero en realidad la única consecuencia de aquel acto es que él tiene siete diputados partidistas, siete profesionales de la política. Aragonés es el president. Esa es la realidad. Él sigue diciendo que, mientras que no exista otro referéndum, es válido el de 1 de octubre; pero su validez consiste en que le ofrece un pedestal a su pretensión partidista de ser president vitalicio de Cataluña. Y por supuesto, sigue reclamando una ley de amnistía, al mismo tiempo que declara que la unilateralidad es la única opción; cuando es evidente que una ley de amnistía implica disposición a poner fin a un proceso de violaciones de la ley.

Todo esto testimonia una comprensión de los asuntos públicos que está construida por una mente que solo conoce su propio deseo. Uno se pregunta si tiene algún sentido negociar con este tipo de subjetividades. Las profundas contradicciones en las que inevitablemente tienen que caer, los priva de la principal cualidad de cualquier negociador, el realismo. Puigdemont asume que no hay posibilidad de supervivencia de Cataluña bajo el paraguas jurídico del Estado español, pero al mismo tiempo se presta a posibilitar su funcionamiento normal, el que, según él, pone en peligro a Cataluña. Y lo hace confesando la intención de seguir erosionando al Estado con sus estrategias.

Pero escondida tras estas contradicciones, la realidad no dicha es que quien más teme la repetición electoral es Puigdemont. Díaz debería evitar dar esa misma impresión. La Virgen se presenta una vez. No se atiene a repeticiones. Una negociación con él solo puede conceder algo proporcional a sus sietes diputados. Preparar con esas fuerzas la escenografía de las grandes citas históricas que necesita nuestro Estado, es ya un conocido y megalómano afán de protagonismo.