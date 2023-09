Miras se ha espabilado mucho

Dice lo que quiere. Como les conté aquí anteayer, el jueves estuve en el debate de investidura de Fernando López Miras como Presidente del Gobierno Regional, y escuché con atención discursos y comentarios, como estos de cuando F.L.P. estaba en el estrado: Un periodista a otro: ‘Se ha espabilado mucho, ¿verdad?’ O este otro. Una periodista a mí poco después del anterior: ‘Observa que dice ‘violencia de género’ porque le sale de los huevos, le guste o no a los de Vox’. ‘Muchacha, esa boca’, le digo y nos reímos a carcajadas.

Cosas de Vox. José Ángel Antelo dijo en su discurso que piensa ser ‘vicepresidente de todas las consejerías‘. Ni de broma me creo que los consejeros del PP vayan a aceptar órdenes suyas de ningún tipo. Quizás le hagan el paripé para que no se cabree demasiado, pero llevarán a cabo lo que les diga López Miras que es el que manda de verdad. Un ejemplo de las acciones de Vox, que gobierna con el PP el ayuntamiento de Valladolid, y que ha consistido en lo siguiente. Los anteriores gobernantes, de izquierdas, declararon un parque de la ciudad ‘zona sin humos’, o sea que no se podía fumar en un ámbito en el que hay niños jugando, o personas que salen a correr o a hacer cualquier otro deporte. Pues bien, los de Vox han anulado esa orden y a cambio han promovido otra para que se repartan ceniceros entre los fumadores para que fumen lo que quieran, pero sin tirar las colillas al suelo.

Adiós. Esta semana han fallecido María Teresa Campos y María Jiménez. A la primera la conocía poco porque habitualmente hacía televisión por la mañana y a esas horas yo estaba trabajando, pero María Jiménez me gustó siempre, era una mujer muy auténtica y tenía personalidad y estilo propio, y les daba a sus actuaciones un toque sensual que gustaba. Cuentan que antes de cantar se tomaba un ron, o dos, para entrar en calor. Como los piratas.

Advertencia. Un hombre hablándole a su perro, en el paseo marítimo de Los Alcázares, mirándolo a los ojos y levantando un dedo: ‘Ahí, en las farolas del paseo no se puede mear, Toby, que te lo tengo dicho’.

Series y cine. De películas y series poco que recomendar esta semana. Hay veces que repasas lo que hay en las plataformas y no te apetece nada, a pesar de que la oferta es sencillamente apabullante. Estoy echándole un vistazo a la serie Operación Marea Negra, una cosa medio española y medio portuguesa. Es entretenida, pero es que de estas del tráfico de drogas en Galicia ya hemos visto una docena. El abogado del Lincoln tampoco es mala, pero es que de abogados y jueces enrollados también hemos visto mil. Y he comenzado también la nueva de Miguel Bosé, pero no he durado ni un cuarto de hora. Es mucho Miguel Bosé ya.

Preocupaciones éticas. Una señora a su marido, leyendo este periódico, el viernes, en la terraza de su casa. ‘Van a poner a cerdos a fabricar riñones humanos para trasplantes. Los hombres y las mujeres ya no tenemos freno para hacer cualquier cosa con los animales, con la naturaleza, con el aire, con el mar, aparte de matarnos también los unos a los otros en guerras, en golpes de Estado. A veces siento algo de vergüenza como ser humano’.

Nostalgia. Un profesor jubilado me dice. ‘Cada vez que llega septiembre me acuerdo de cómo era lo de volver al instituto, recoger el horario, preparar libros y apuntes, empezar a ver a mis alumnos, a algunos ya los conocía de cursos pasados, otros eran nuevos. Qué guapa es nuestra profesión, ¿verdad?’ ‘Sí’, le respondo, ‘cuando empieza septiembre yo siento lo mismo’, añado.

Tenis. Es increíble cómo está jugando Carlos Alcaraz el Grand Slam de Estados Unidos. Aunque no sean aficionados al tenis, merecen mucho la pena sus partidos como entretenimiento de calidad. Nunca he visto a nadie tan joven jugar así, con un dominio absoluto de la pista, con golpes increíbles, haciendo al público levantarse de sus asientos aplaudiendo y gritando su nombre. El Palmar y toda la Región podemos estar orgullosos de este chaval que, además de jugar bien, es un espectáculo ver cómo hace cosas en la pista que no ha hecho nunca nadie a su edad.