El señor presidente

Este lunes tomará posesión, por tercera vez consecutiva, de la presidencia de la Región de Murcia. Su trayectoria hasta llegar aquí ha sido accidentada como pocas. Merece la pena una sinopsis.

Fue designado a dedo en una decisión inesperada, la última de Pedro Antonio Sánchez (PAS), tumbado por la corrupción a mitad de su primera legislatura. Perdió ante el PSOE las elecciones a las que se presentó a continuación, pero armó un pacto de Gobierno con Ciudadanos tras asegurar éste en su campaña que no facilitaría un nuevo periodo del PP en el Gobierno, y quedar en posición de poder hacerlo. En el ecuador de esa legislatura, Ciudadanos viró y presentó una moción de censura junto a los socialistas que fue abortada porque la mayor parte de los diputados naranjas se convirtieron en tránsfugas, a pesar de que todos habían firmado la iniciativa. Y el pasado 28M estuvo por fin a punto de obtener por sí mismo la mayoría absoluta al quedar a dos escaños de la cifra mágica y haber sumado cinco diputados respecto al periodo anterior; una distancia que ha venido a salvar un previsible acuerdo de coalición con Vox al que ha pretendido resistirse a pesar de su inevitabilidad. Hoy es el día en que dispone de treinta escaños a su favor de un total de 45, cuatro más de los que en la anterior legislatura sumaban PP, CsTrans y Vox. No podrá decirse que no estamos ante un superviviente.

Y es que esa no es toda la historia. Hacerse con las riendas del PP en esta Región no es fácil, y más en un periodo de vacío por ausencia de hiperliderazgo. Del dedazo había que pasar a la legitimidad orgánica, y en ese camino se encontraban ciertos pretendientes frustrados (¿por qué él y no yo?), algunos de su mismo círculo, más los resabiados de la vieja guardia, preterida por la nueva hornada, y muchas sombras sobre el tutelaje que podría seguir ejerciendo PAS redireccionado a sus propios intereses particulares.

A afianzar el liderazgo no contribuía la precariedad electoral, que no sólo afectó al PP en la Asamblea, sino también en la mayoría de los Ayuntamientos y en las generales. La apuesta por la opción Casado, impulsada por Teodoro García Egea, consolidó la estabilidad orgánica en Murcia, a pesar de que no desaparecieron las sombras al suponerse que el tutelaje de PAS podría sobrevivir a través de Teo. Pero la adaptación instantánea, tras la crisis de Génova por el caso Ayuso, a la Operación Feijóo, lo convirtió definitivamente en un barón influyente después de resolver de manera algo chapucera la OPA orgánica que le lanzó la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández.

Al inicio de su tercera presidencia es ya líder indiscutible del PP, un partido que sólo admite triunfos, pues de ellos depende la estabilidad laboral y las expectativas de futuro de varios miles de personas y cientos de familias para las que una incertidumbre de cambio supondría un trastorno estructural. El líder, que empezó en el alero, ha insuflado confianza a la organización tras avanzar a trancas y barrancas, consiguiendo salvar al PP del ciclo de tempestades que sufrió tras la salida de Valcárcel, la interinidad de Garre y los casos de corrupción en torno a PAS, así como ha logrado embridar para sus Gobiernos a los partidos que parcelaron su electorado. No sé si es necesario repetir que estamos ante un superviviente al que como tal no se le puede restar mérito.

En todo este proceso ha contado con la tan inestimable como involuntaria ayuda de la izquierda. De una parte, el PSOE ha sido incapaz de aprovechar el bahído posvalcarceliano del PP por su ensimismamiento orgánico y falta de inteligencia política para sumar a sectores moderados de la derecha, única zona de crecimiento, y en cuanto a Podemos sigue primando radicalidad sobre transversalidad, obstruyendo en primer lugar a sectores de su ámbito más dinámicos y pragmáticos y cerrándose en un círculo de autorreferencias cada vez más estrecho.

No se dirá que el presidente no ha dado ocasiones a la oposición de izquierdas. Porque sus habilidades para tramitar los asuntos de partido y salir bien librado de las complicaciones de la gobernación, a veces volviendo las cosas del revés, desaparecen cuando se trata de desarrollar una gestión pública que obedezca a un marco, que produzca resultados constatables y que no se disculpe en la victimación. Ahí están, por ejemplo, los índices de insolvencia en los ránkings más esenciales. Esto es, en parte, imputable a que determinadas áreas de Gobierno, muy importantes, ha tenido que cederlas a sus socios, que aparte de su mejorable capacidad han estado ahí para otras cosas, pero también porque no ha compensado esto con los mejores equipos en su propio área, salvadas sean unas cuantas excepciones.

Él mismo debe ser consciente de que la gestión más allá del día a día es su asignatura pendiente, y por esto se resistió hasta el final a admitir a Vox en su Gobierno. Creyó que había conseguido la mayoría suficiente para desempeñarse, ahora sí, con eficacia, y dar su mejor respuesta, con todos los instrumentos en su mano y ya cargado de experiencia

Tengo la impresión de que él mismo es consciente de que la gestión más allá del día a día es su asignatura pendiente, y por esto se resistió hasta el final a admitir a Vox en su Gobierno. Creyó que había conseguido la mayoría suficiente para desempeñarse, ahora sí, con eficacia, y dar su mejor respuesta, con todos los instrumentos en su mano y ya cargado de experiencia. No le ha salido la jugada completa, aunque en su resistencia también ha fulminado la voluntad de Vox de apropiarse de materias sensibles a las polémicas que ese partido suele provocar.

Vox, una organización puramente ideológica, tendrá que ponerse a bregar en lo práctico, Fomento, y no lo podrá hacer peor que el consejero saliente. No es que Fomento, que incluye Vivienda o Movilidad, esté al margen de planteamientos ideológicos, que son los que orientan o priorizan cualquier actividad, pero está sometido a la funcionalidad. Hay que hablar menos y trabajar más, al contrario que Díez de Revenga.

La otra perla, Seguridad, Interior (redundancia) y Emergencias es una consejería inventada para el acomodo ideológico de Vox, partido al que preocupa mucho la delincuencia específicamente derivada de la inmigración, pero precisamente porque no dará lugar a mucha ocupación, su titular, José Ángel Antelo, dispondrá de considerable tiempo para intentar ejercer de vicepresidente, función que ya ha confirmado que no se limitará a la mera representación. En su discurso durante la investidura abordó todos los espacios de acción del Gobierno, y su Grupo Parlamentario tardó poco para asegurar que están elaborando un proyecto de Ley de Familia, asunto ajeno a sus competencias en el Ejecutivo. Ya reseñé aquí el pasado domingo la voluntad de Vox de que Antelo «no será un vicepresidente florero».

Pero más que este posible incordio (nadie ha dicho que las coaliciones sean cómodas), al jefe del PP le preocupará más que el segundo escalón del Gobierno en las consejerías de Vox se le llene de expeperos de la cuadra camarista, pues recuérdese que en la campaña electoral fueron muchos los partidarios del exalcalde capitalino Miguel Ángel Cámara quienes se apuntaron a ayudar a Vox para restar impulso a los candidatos del PP al ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad. Tal vez algunos de esos nombres crucen ahora las puertas del Gobierno con una carga negativa redoblada contra quienes redujeron sus expectativas en su anterior partido.

Es posible que el presidente confíe en un dicho consolador que no siempre está probado: el extremismo se cura gobernando. Pero es dudoso que Vox se deje engullir en la lógica del PP, que pretende abarcar espacios en el ámbito socialista en un momento en que el PSOE, forzado por las cesiones de Pedro Sánchez para su investidura, no puede evadirse de una imagen potentemente prefigurada. La intención proclamada por el líder popular de desarrollar una labor de Gobierno «moderada y orientada a la centralidad» se da de tortas con la presencia de Vox en su Gobierno, pero hasta los matemáticos han dado con la fórmula del círculo cuadrado. No obstante, si el electorado básico de los abascales percibe que la sintonía entre ambos partidos coaligados los hace indistinguibles no tendrá muchos motivos para, llegado el momento, no recurrir al voto útil, de modo que Vox está obligado a singularizarse.

En este aspecto, el presidente murciano se parece mucho más de lo que supone, en cuanto a actitud, a Pedro Sánchez: lo importante es dominar el timón, y que vengan tormentas. Por otro lado, no hay mejor técnica para aparecer centrado que pugnar con Vox para que no tome demasiado vuelo.

El presidente tiene ocho consejerías para conformar su nuevo Gobierno. Aunque cuando hace pocos meses constituyó el vigente aseguró que sobreviría a las elecciones, son ya muchos los huecos para que no se prevea un ajuste importante y parece obvio que habrá un cambio de estructura, pues parte de la existente ha venido motivada por las crisis de los exVox y la consolación a las trepatrans de Cs. Una clave fundamental de todo Gobierno es la consejería de Economía y Hacienda, que ha dejado libre Luis Alberto Marín, y donde es habitual la promoción interna. Lean el tuit, al estilo Violante Tomás, de la secretaria general, Sonia Carrillo: «El interés de los murcianos siempre ha estado y estará entre sus prioridades, es un presidente de los pies a la cabeza. Grande @LópezMirasF». No me digan que esta mujer no se merece esa consejería.

El presidente electo que toma posesión mañana es, ya está dicho, un superviviente contra viento y marea. Nadie podrá negarle que se ha ganado su posición a pulso. Y ahí está, más fuerte que nunca. Suerte.