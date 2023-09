Cave Miras

Por favor. Que nadie vuelva a subestimar a Fernando Sánchez Miras, perdón, a Pedro López Castejón, digo, a Fernando López Miras. Si por él hubiera sido, habríamos ido a nuevas elecciones en la Región y, sinceramente, creo que las habría ganado, aunque Feijoó pensara que el electorado conservador estaba de bajona. Yo, que fallo más que el CIS, y que otras encuestadoras también ¿eh?, a veces acierto, y creo que esta habría sido una de ellas. De hecho, eso fue lo que hizo Pedro Sánchez, aunque no las ganara del todo, tras las últimas elecciones municipales, en que el electorado de izquierdas estaba, más que de bajona, para acabar con las existencias de Diazepam. Ahora, Alberto se desangra con su casi mayoría que no llega a ningún sitio. Aunque nunca puedes saber que de pronto, inspirados por las encendidas declaraciones de González, Guerra y otros llevándose la mano al collar de perlas, haya cuatro diputados socialistas que se animen a salvar según que patria, y ese sería otro drama que nos haría volver al Diazepam.

Miras vino a la primera línea de la política como puntal «mantente mientras me libro de las imputaciones judiciales» de Pedro Antonio Sánchez. He de confesar que dado que a PAS le debía ese nombramiento de presidente de la CARM yo a Fernando, en lugar de esos acrónimos que estaban de moda hace no tanto, lo llamaba PIS. PIS y PAS eran como Zipi y Zape y como otros pares de cosas que seguro que le vienen a la cabeza. Pero no. Luego PAS fue condenado y para entonces PIS ya no era PIS, sino que tenía una entidad propia y no se le conoce ni un gesto público de agradecimiento a su mentor caído en desgracia. Aquí también se parece a Pedro Sánchez, que Susana lo puso con la vitola de «este muchacho tan guapo que no me gusta nada nos sirve por ahora mientras me decido a dar el salto a la política nacional». Entonces era para pararle los pies a Eduardo Madina y ya saben, ni Susana, ni Madina. Pedro, como Fernando, cobró entidad propia y el resto es historia.

Sus oponentes políticos también han pecado de minusvalorar a ambos. Es cierto que la carrera de Miras tuvo un momento crítico cuando Diego Conesa ganó las elecciones. Si se hubiera hecho carne la promesa de C’s de pactar para darle curso a la alternancia de partidos en el Gobierno, posiblemente no estaríamos hablando ahora de él, pero Miras, como Sánchez, supo cerrar pactos, ayudado por la coyuntura nacional, y, algo que no ha hecho Sánchez, apoyarse en tránsfugas para gobernar, pero es a Sánchez a quien se le acusa de retener el poder a toda costa. Unos cardan la lana y otros llevan la fama, si Miras tuviera un Falcon nos saludaría todos los días desde los cielos de Murcia.

Así que cuidado con quien es perro, aunque ese mote sea de Pedro. «Cave canem», que decían los romanos. Pues Cave Miras, que, por ahora, incluso desafiando las leyes de la física, Miras siempre cabe.