Virgen de la Fuensanta y movilidad

La Virgen de la Fuensanta ha llegado a Murcia, con algo más de la solemnidad acostumbrada, para marcar diferencias de la anterior etapa municipal. Pero este año ha habido alguna novedad. No ha entrado a la Catedral por la habitual Puerta del Perdón, debido al andamio que se está montando para rehabilitar el magnífico imafronte. Tampoco ha podido despedirse (volviendo el trono) de sus fieles, que abarrotan la plaza de Belluga, pues entró por la Puerta de las Cadenas, y la Plaza de la Cruz no es tan amplia. ¿Por ello se respeta menos a nuestra patrona? ¿Alguien culpa al obispado por esos ‘cambios’? Por supuesto que no. Ella lo comprende y aprueba. Peor fue cuando estaba cortado el paso a nivel de Santiago el Mayor y los cambios fueron mayores, y todo el mundo lo entendió.

¿Y ahora? ¿Era obligatorio el paso de la patrona ante la Virgen de los Peligros y que la Coral Discantus entonara, por primera vez desde 1927, el himno de su coronación? Por supuesto que no era obligatorio. Todo es más simple al estar centrado en un planteamiento ilógico, impropio de quienes rigen un Ayuntamiento. No lo entendemos. Si las obras del, mal llamado, Plan de Movilidad no estaban acabadas en Colón, Camachos o Canalejas, pues se busca otro recorrido alternativo, que en nada se habría menoscabado el respeto que se merece la imagen de la Patrona de Murcia. El Puente Nuevo o la Pasarela Miguel Caballero son tan dignos como el Puente de los Peligros. Y, de paso, se hubiera evitado ese despropósito de prisas, molestias, y malos acabados de obras o sin terminar. ¡La Alameda de Colón lleva cerrada al tráfico desde la noche del 17 de mayo! Levantar las aceras y colocar las nuevas, reponer servicios, ubicar las nuevas posiciones de los semáforos, colocar dos paradas de autobuses, asfaltar y pintar. En su lugar, lo que nos encontramos es un asfaltado con baches, aceras sin terminar, paradas por definir y algunos cambios introducidos de problemático uso. ¿Para cuándo su apertura? Un poco más adelante, Camachos y Canalejas sin acabar, con hormigonado provisional y variaciones del proyecto original que no entendemos. Pero claro, había que abrir el Puente Viejo a toda costa, sin pensar que, por ello, las obras se verían afectadas negativamente, al tener que compatibilizarlas con el paso del tráfico. Modificación tras modificación, sin que los técnicos, desde su reunión en junio, hayan dicho nada. Modificaciones que son decisiones políticas, que se han tomado sin participación alguna del vecindario. Justo lo que la actual corporación municipal ha criticado de la anterior hasta la saciedad. Y lo que pasa siempre con las improvisaciones es que luego hay que deshacer lo hecho, y eso cuesta dinero. Y cabría preguntar al señor alcalde si andamos sobrado de ‘eso’ o se le añadirá al proyecto como modificación sobrevenida, por si cuela. Si el ímpetu marcado a las obras en los últimos días se hubiera hecho en junio o julio, otro gallo nos cantaría, y no este anunciador de chapuzas, obras mal ejecutadas y hormigón provisional a mansalva. Lo primero que hizo la nueva corporación municipal fue escuchar las «propuestas elaboradas por expertos de índole nacional e internacional», tal y como había adelantado el alcalde durante la campaña electoral. Por un lado, no entendemos esa falta de confianza hacia los técnicos municipales, pues, al final, las propuestas de expertos tan competentes han resultado ser modificaciones de pequeño calado a un plan de movilidad bastante completo. Por otro lado, tampoco entendemos la total falta de lealtad institucional del actual equipo de gobierno que, si era conocedor de los fallos o decisiones mal tomadas, debió reunir a ese equipo de técnicos para redactar sus propuestas alternativas desde el mismo momento en que empezaron a conocerse los planes de movilidad del alcalde Serrano. Si el Grupo Municipal Popular calificó de «caos» el nuevo plan de movilidad presentado por el alcalde socialista e incluso su portavoz, Rebeca Pérez, llegó a afirmar que «la izquierda va a condicionar la movilidad en el municipio para los próximos 50 años», lo que tenía que haber hecho era revisar todos los planes con técnicos, con vecinos, con plataformas realmente interesadas… Pero no lo hizo. En junio de 2022 tuvieron lugar, organizadas por el PP, las jornadas ‘Murcia y Movilidad’ a la manera de cuando el Consejero de Fomento, el señor Ballesta, celebraba anualmente otras jornadas similares para dar lustre a la Entidad Pública del Transporte, presidida por el hoy concejal José Guillén. Jornadas que nada aportaban a la mejora del transporte público en la Región, pero que nos proporcionaban, de primera mano, lo bueno que se hacía en España en esa materia de movilidad y de lo ‘negaos’ que eran nuestros políticos al respecto. Pues bien, en esas jornadas de ‘Murcia y Movilidad’, el grupo de Partido Popular presentó las líneas de su modelo de movilidad (el Plan Integral de Movilidad del Municipio de Murcia), defendiendo que era un proyecto de movilidad ambicioso, alejado de las improvisaciones y las ocurrencias, que iba a posibilitar la transformación de la ciudad. ¿Improvisaciones? ¿Ocurrencias? ¿Dónde quedaba todo eso? ¿Había un plan? Era junio de 2022 y las obras no empezaron hasta noviembre. Había tiempo. Si el grupo popular quería realmente trabajar en segundo plano por el bienestar del municipio, la ocasión era la óptima para hacer parecer al PSOE como un pésimo equipo y ser ellos los que aportaban el plan que realmente mejoraría la ciudad. Pero no. Era más rentable la descalificación, el apoyo encubierto a plataformas que no veían claro todas las obras que se nos venían encima, pero tampoco aportaron nada. La Mesa del Transporte está sin convocar desde el 20 de junio (los seis meses mínimos que marca la ordenanza) y hay que debatir muchísimos temas. Entre ellos, el Proyecto Definitivo de Servicio de la Nueva Red de Transporte Público, que no se vio en esa reunión, pese a estar en el Orden del Día, por la sencilla razón de que no se disponía de documentación alguna (las explicaciones dadas fueron insuficientes). La concejala Rebeca Pérez puede dar fe. Por no hablar de los múltiples flecos de las obras ejecutadas (paradas, las paradas en ‘islas’, las marquesinas, los postes informativos, …). Pese a todo lo dicho, nosotros seguimos apostando por mejorar el municipio. Lo hacemos por lealtad al ayuntamiento y a lo que representa, y, por ello, queremos aportar nuestras ideas y nuestros conocimientos. Solo pedimos que se nos escuche. Esperamos la llamada.