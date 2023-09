La UE se pone otra vez de parto

Es comprensible la reluctancia de determinados países a la entrada de Ucrania, Moldavia y los seis países restantes de la península balcánica que aún no están integrados en el bloque. Sobre todo por los serios inconvenientes que se han creado en el seno de la Unión como consecuencia de las conductas antidemocráticas de la Hungría de Víctor Orban y de la Polonia regida por un partido ultraconservador, que amenaza seriamente con subvertir el equilibrio de poderes que es la base de una democracia. Son argumentos convincentes para no tomarse con alegría la incorporación de cualquier nuevo país, sobre todo teniendo en cuenta el dudoso pedigrí de algunos de los candidatos. Pero eso debe ser un argumento para exigir que éstos cumplan rigurosamente con sus reformas antes de la adhesión definitiva, no una excusa para cerrarles las puertas.

Es muy probable que Rusia no hubiera invadido Ucrania si ésta se hubiera encontrado en camino de adherirse al bloque. Lo más seguro es que también hubiera sido aceptada en la OTAN, pero el efecto en la práctica hubiera sido el mismo: detener la agresión rusa. Por eso no habría que dudar un minuto en el caso de Moldavia, aún contando con la inestabilidad del enclave proruso y semindependiente de Transnitria. Al fin y al cabo ¿qué puede hacer Rusia que no haya intentado hacer ya y haya fracasado? Mientras tanto, los rusos intentan recuperar influencia en el Cáucaso, pero puede salirles el tiro por la culata, porque están demasiado ocupados defendiendo sus posiciones en Ucrania para prestar la atención que merecen Armenia, Azerbaiyán y Georgia. El objetivo europeo, en la línea que defiende Josep Borrell, debe ser debilitar al imperialismo ruso de Vladimir Putin, y eso pasa por segarle la hierba bajo los pies. El caso más acuciante de todos, después del de Moldavia, es Serbia, un país que Rusia siempre consideró como enclave amigo en una península mayoritariamente hostil. La UE debe contribuir a superar el conflicto por la situación de Kosovo. Al fin y al cabo, dos países dentro de la misma confederación europea es la mejor garantía de que todos sus ciudadanos de cualquier etnia o religión serán ecuánimemente tratados: fin del conflicto. Y España debería ser el primer país en apoyar esa integración, lo opuesto a la desintegración que buscan nuestros independentistas catalanes y sus aliados de conveniencia rusos.