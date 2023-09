Las noches de Maritornes

Engañado su juicio por cuanto ve, don Alonso Quijano, a la fuga de su hogar, envuelto ya bajo las peregrinas formas de don Quijote, todo lo transforma según aquello que más gusto le da. También esa atmósfera áspera, brutal y maloliente, de pobreza y miseria, que el caminante respira en las ventas, se trasmuta en un palacio digno de historias galantes, de cuentos y romances, en definitiva (y cómo no) de libros de caballerías, es decir, brotan en la imaginación cómodos lugares donde es bello vivir, conversar, competir con otros paladines y batirse por causas justas; bailar y escuchar música agradablemente interpretada. Con dulces cánticos se han adormecido buen seso y recto juicio. Del sueño de la vida cabe ya esperarlo todo; nunca más que sea una mala noche en una mala posada, sino una venturosa estancia en una morada de honor y valentía. La belleza todo lo invade y abarca. Si taimados posaderos se convierten en dignos castellanos; si en sus libros de cuentas, milagrosamente, ya no hay entrada para el debe ni el haber, sino que están registradas las fórmulas para ordenar a los nuevos caballeros que, andantes, por allí pasaren; nada será más natural que una prodigiosa transformación de las mozas que pueblan las ventas en dueñas y damas principales, discretas, elegantes y castas, acompañantes de jóvenes princesas que habitan áureos palacios.

Maritornes, mujerona de cuerpo opulento y mirada un tanto celestinesca al estar dañados sus ojos por la enfermedad, recibió de don Quijote, tan noble, tan bondadoso, las más cumplidas cortesías al entrar en la venta, que suponía castillo, donde pensaba reponerse de los golpes sufridos en sus peculiares lances caballerescos. Gracias a su locura ya no se ve enjuto ni decrépito, don Quijote da por sentado que como caballero que es, no ha de carecer de apostura, y siente palpitar la juventud en su cuerpo, cuerpo de un nuevo Apolo, hermoso como el sol. No es de extrañar, que Maritornes sea un auténtico desafío a su castidad. Sin duda, según es fama en análogos lances de caballerías, que ella se habrá enamorado del campeón de la Mancha, y a él le tocará defender con su castidad el honor de Dulcinea.

La presencia de Maritornes en plena noche, pasando junto al camastro del caballero, se debía a la necesidad de otorgar los favores, acordados antes, a un arriero alojado bajo el mismo techo. Sin embargo, don Quijote piensa que ha llegado la hora pronunciar un alegato, tan sentido como inoportuno, a favor del amor platónico que profesa por la señora de sus pensamientos. El retraso de Maritornes en acercarse a quien en verdad la esperaba, unido a la extemporánea verborrea del hidalgo, desencadenará una confusa lluvia de golpes, que muy lejos de hacerlo pensar en la ira del arriero, le hará sentirse a don Quijote como un nuevo Hipólito, perseguido por fantasmales espectros celosos de su castidad. Cervantes tuvo la grandeza de otorgar rasgos muy nobles a Maritornes, como la compasión por el menesteroso, la disposición a ayudar, y un fuerte sentido del deber, además de un humor inmejorable. Pero, para los demás, parece tan solo un triste complemento de la mesa y del vino que ofrece el mesero a la lujuria del caminante.

Torpe, desmañada, vulgar y fea, prostituta de las posadas, Venus de los caminos que satisface al viajero en su parada, la moza de partido, la serrana de las posadas, es un personaje literario recurrente que tanto ilustra la miserable vida española de aquellos tiempos, de un siglo que para todos no fue de oro. Nunca antes encontró Maritornes, aquella Afrodita de las ventas, juguetona, descarada y burlona, tanta dignidad y compasión como la que le ofreció un pobre loco que la había considerado peligrosa rival de su amadísima Dulcinea y que jamás la vio rústica, fea ni grotesca, sino hermosa, hospitalaria y buena. Más tarde, ella contemplará cómo a su maltrecho hidalgo, protagonista de risibles desventuras, lo devuelven forzado a su casa dentro una carreta de bueyes. Que es cruel el mundo con viejos y prostitutas.