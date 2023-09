La culpa es del feminismo

Sí, Rubiales tiene razón: toda la culpa de lo que le pasa es del feminismo. Si bochornosa fue la actuación de Rubiales durante la celebración de la victoria del equipo de fútbol femenino como campeonas del mundo, su discurso en la asamblea de la RFEF, con motivo de esa polémica ‘performance’, ha estado al mismo nivel, porque superarlo es difícil. En ese discurso, un par de cosas nos quedan claras.

Para Rubiales, la culpa de todo la tiene el feminismo, porque él, cuando quiere besar a una mujer, la besa y ya está, ¿cuál es el problema? Si solo ha sido un «piquito». Y es que sujetos como este van soltando por ahí besos, o manoseos no consentidos (a raíz del caso Rubiales ha resucitado un polémico vídeo de la entrevista que Susana Giménez hizo a Julio Iglesias en su programa Hola Susana, en 2004: al entrar en plató, el cantante le plantó tres besos en la boca, sin el consentimiento de la presentadora argentina), porque se creen irresistibles, cuando en realidad son insoportables.

Pero hay algo en lo que este señor no se equivoca. Es el feminismo el que ha conseguido que actitudes como la suya no queden impunes. Según él, se trata de «falso feminismo». Afortunadamente, tan integrado está ya el sentimiento feminista en nuestra sociedad que ni él, que se atreve a todo, ha osado en público impugnarlo en su totalidad, y en su lugar habla de «falso feminismo». Evidentemente, si hay un falso feminismo, también habrá uno verdadero. Sospechamos que el ‘verdadero feminismo’ para este ciudadano es uno que le ríe las gracias ante cualquier ocurrencia y que se pone rodilleras para entrar en su despacho; uno que consiente, calla y traga. El ‘feminismo’ que le conviene está encarnado en una mujer que dice sí a todo, que no se queja y que entrega la victoria a sus legítimos amos. Porque «¿qué es eso de campeonas?», llegó a decir en su comparecencia, «que también estábamos allí el entrenador y yo, y eso se llama campeones». Otro aspirante a filólogo al que le sobra el femenino, incluso cuando la victoria es netamente de ellas.

Porque, para que a nadie se le olvide, era por esto por lo que luchábamos: por la dignidad de las mujeres, para que nadie devalúe nuestros legítimos logros, infantilizándonos, ninguneándonos. Que nadie manipule nuestros éxitos, que nadie se los apropie en un ataque de testosterona. Ellas son campeonas. Han ganado ellas.

Tuvo incluso la desfachatez de utilizar a sus hijas como escudo humano en un espectáculo que dio auténtica vergüenza ajena. El mensaje que quería enviar vendría a ser: ¿cómo voy a ser machista si tengo hijas?

Hizo un discurso profundamente político, y desde lo político hay que contestarle. Se ha abierto en el ámbito del fútbol un choque entre una concepción de las relaciones laborales entre hombres y mujeres rancia y desigual, que agoniza, y una avanzada e igualitaria que quiere nacer. Y han sido las chicas de la roja quienes han iniciado esta proeza, porque es precisamente en el mundo del fútbol donde se atrinchera el machismo más cerril.

El feminismo ha traído dignidad y autoconciencia a las mujeres, respeto por sí mismas y valor para actuar, porque ya no estamos solas. Y de esa autoconciencia ha nacido una actitud que no va a tolerar ya cualquier atropello, y que se enfrenta a comportamientos inadmisibles, un tipo de comportamientos que, hasta ahora, habían sido pasados por alto. Recordemos aquí el caso de Nevenka, en el que una concejala del PP que denunció a su jefe por acoso sexual fue convertida en culpable a los ojos de la opinión pública y tuvo que abandonar el país, mientras el agresor continuaba tranquilamente con su vida y en su cargo político.

El feminismo ha calado en la sociedad, la ha transformado. De no ser así, Rubiales no tendría pegas para seguir gobernando su satrapía como a él le viniera en gana. Pero si parecía Benny Hill, correteando a las jugadoras por el campo como si fueran su propio harén…

La actitud y la resistencia de las futbolistas españolas ha difundido la dignidad feminista a nivel mundial. Pocas acciones reivindicativas han llegado tan lejos. Pero si ha podido hacerse, es porque el discurso feminista lleva muchos años preparando el terreno y calando en la sociedad. Teorizar, manifestarse, hablar, escribir, reivindicar, es avanzar en el feminismo.

Viendo a lo que han tenido que enfrentarse con ese presidente de la federación, con ese entrenador y ese seleccionador, que aplaudían los disparates de su jefe hasta quemarse las manos, aunque al día siguiente le hayan dado la espalda, más que campeonas, estas mujeres han sido auténticas heroínas.