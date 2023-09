Centrado con Vox

Breve, para que más, si ya está todo dicho. López Miras se mereció este miércoles, al menos por la extensión de su discurso, el apodo de aquel tal Pipino. Utilizó el atril de la investidura para decir lo de Sánchez sin decirlo: que él no miente, sino que cambia de opinión. «Quiero gobernar en solitario», decía desde el 28M con convicción y ahora insisite con nostalgia, pero no ha sido posible, de modo que ha decidido descubrir lo mucho que une al PP con Vox y lo poco que lo separa, y en una rotonda de esas sendas paralelas se han encontrado antes del abismo. No había otra.

Eso sí, deslizó un par de párrafos para resaltar lo que los separa. Reiteró lo de que no habrá pasos atrás en el Mar Menor, no vaya a ser que alguien crea que Vox le va a cambiar la ley como ya le ha cambiado su modelo de Gobierno, y citó de pasada los conceptos ‘violencia machista’ y ‘violencia de género’ para que se sepa que sus socios no le van a modificar el vocabulario. Todo muy de sobreentendidos, por si acaso los que en la mañana de este jueves lo han de votar se meten a hacer precisiones molestas. El PP es católico, y lee la biblia del acuerdo programático con Vox de manera interpretativa; Vox es protestante, y lo lee todo en su estricta literalidad. El candidato a presidente añadió para colocar un titular, como el mago que te invita a elegir una carta que él ya sabe la que es, que gobernará con moderación y centralidad, un propósito extravagante si has metido a Vox dentro. Mencionar la centralidad o la moderación en compañía de los abascales es una provocación, pues ese es el perfil con que definen a la ‘derechita cobarde’. Ocurre que López Miras sigue hablando en los mismos términos que antes de su pacto de Gobierno, y puede que todavía no se haya dado cuenta de que han cambiado las cosas. A lo mejor a lo que llama centralidad es a pasarse la legislaura tirando a Vox de las bridas. Por si acaso, un epígrafe amplio de su discurso lo empleó en atizar a Sánchez, haciendo sangre a ver si a los tiburones de Vox los entretiene con ese reclamo. Contra Sánchez vivirán mejor. Debate de investidura: un discurso "orwelliano" y "poco convincente" para la izquierda