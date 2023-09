Santiago Abascal y el porqué utiliza una talla menos de traje

Siempre me ha llamado la atención la apariencia de culturista de Santiago Abascal. Como no soy aficionado a las secciones de postureo de los medios de comunicación, indagué en Google y me topé con un personaje Tampax, llamados así en mis tiempos porque pueden practicar todo tipo de actividades deportivas (montar en bicicleta, nadar, hacer parapente, escalada vertical…) sin que ello suponga que traspase la ropa ni una sola gota de fluido corporal. Un prodigio de disimulo, en suma.

Lo que me parece raro es que el personaje tenga que subrayar su evidente buena forma física vistiendo trajes que obviamente deben ser de una talla menor de la que le corresponde. En los políticos la apariencia es primordial, como sabemos todos los que hemos asesorado profesionalmente a alguno de ellos. Si quieres aparentar austeridad, cómprate un coche un nivel por debajo de tu poder adquisitivo o vive en un piso normal, como Angela Merkel, no en un palacete presidencial y, sobre todo, no utilices un avión oficial, por muy justificado que esté. El mensaje que nos lanza Abascal, con su apariencia y su talla inferior de traje, es que su hombría sobredimensionada es capaz de reventar cualquier costura que amenace constreñirla. De momento no ha hecho un gesto como el de Rubiales, de echarse la mano a la entrepierna, pero tiempo al tiempo. Otra imagen que recuerdo de él es de la campaña a la Junta de Castilla y León, donde apareció de terrateniente campero, acompañado de adláteres con una vestimenta idéntica. Parecían dispuestos para un pase de modelos en la feria local de ganado. Todo por unos votos de la España vaciada. El problema es que, entre tanta hombría, odio al moro y comunión diaria, la derecha española se aleja cada vez más de la mayoría suficiente para gobernar. In aeternum.