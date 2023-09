La mayéutica es el método socrático a través del cual, Sócrates, a través de preguntas, hace que el alumno descubra por sí solo el conocimiento.

La Mayéutica es la segunda fase del método. Porque la primera sería la ironía, en la que el maestro simula ignorancia sobre una materia. Ensalzando inicialmente las cualidades de su interlocutor, para después hacerle comprender que, en realidad, no sabe lo que creía saber, y que su conocimiento estaba basado en meros prejuicios o costumbres.

Pues bien, si un alumno del maestro Sócrates aterrizara estos días en nuestro país, y más concretamente en la Región de Murcia, podría hacernos unas cuantas preguntas para que nosotros procuráramos contestarlas. Eso sí, sin los prejuicios que da el sesgo o la ideología.

El aventajado alumno de Sócrates nos preguntaría que ¿cómo es posible que la gobernabilidad y la estabilidad de un país dependa de los que quieren romper el país? ¿Y que los dos partidos ‘de Estado’, que además cuentan con más del 80% de los votos, no hagan nada para evitarlo? Probablemente, ironizaría previamente con la famosa frase que se atribuye al Canciller Von Vismarck, de que «España es el país más fuerte del mundo, ya que los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido».

Seguramente, tampoco pasaría por alto el caso que copa todas las tertulias de la actualidad patria: el caso Rubiales. Imagino que primero ironizaría con él, comparándolo con Torrente, saliendo, por cierto, el personaje de Santiago Segura bastante airoso en la comparación. Para después preguntarnos, que cómo es posible que un tema tan claro como es el de este gañán, que nos ha sacado los colores ante el mundo entero, y que, además, llueve sobre mojado, pueda haber despertado un enconado debate, y que además haya aún quien lo defienda. ¿De verdad creéis que este personaje puede seguir siendo Presidente de la Federación?, ¿Qué opináis de los que se dejaron las manos aplaudiendo su discurso neardental en la Asamblea? ¿También deberían seguir?, para terminar preguntándonos ¿Por qué en este país lo politizáis y lo ideologizáis todo?.

Bajando a la Región de Murcia, seguramente le sorprendería que dos partidos de derechas, de entre los que la inmensa mayoría de los miembros de uno, provienen del otro, y que, postureos aparte, en la intimidad, unos y otros piensan prácticamente lo mismo, están tardando tanto en alcanzar un acuerdo de Gobierno cuando, curiosamente, en todos los municipios de la Región donde sumaban, se pusieron de acuerdo en un cuarto de hora. ¿Van a ser capaces de llevarnos a una repetición electoral para a los dos meses estar exactamente igual?

A los que aducen que es que López Miras tiene una mala experiencia con los Gobiernos de coalición, seguramente les preguntaría, ¿pero López Miras no perdió las pasadas elecciones y fue precisamente la coalición que conformó con Ciudadanos y Vox la que le aupó a la presidencia? ¿Cómo va a tener una mala experiencia si lo hicieron presidente, después de perder?, a lo mejor, y solo a lo mejor, no supo gestionar aquella colación. A lo mejor no cumplió con sus compromisos con unos y otros. A lo mejor terminar gobernando más de la mitad de la legislatura con tránsfugas trepas, en lugar de convocar nuevas elecciones, como por ejemplo hizo Ayuso, no ha sido la mejor carta de presentación. ¿Quién sabe? Seguramente nuestro amigo griego, se haría estas preguntas.

En cuanto al Mar Menor, y más concretamente en cuanto al último affair del intento de ‘metida’ del PP a cuenta de la moratoria urbanística, que ha sido capaz de poner de acuerdo a PSOE, Podemos y Vox, nuestro amigo griego también tendría algunas preguntas, jalonadas de fina ironía.

Las respuestas…. Quedan en manos del lector. Así es la mayéutica.