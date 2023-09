Todos en funciones

El Gobierno de la Nación está en funciones, al igual que el Gobierno regional. A nivel del Estado andamos descabezados y, en lo que se refiere a la Región, estamos como perro con un amo en funciones. En el Congreso de los Diputados ya se cobra, pero no se trabaja. En el Gobierno regional, se cobra y se hace lo que permite la situación, que es poco. En ambos casos este estado de suplencia política ha hecho que las vidas de nuestros electos sean más tranquilas, más sosegadas, más de decir: «Es justo el momento de irme tres días con mi pareja a la playa nudista de Vera, a ver si suelto el estrés y vuelvo a ser quién era, que últimamente…».

Pero, por fin, se ha parido un acuerdo o se está al menos en pleno parto. Por ahí andan saliendo consejerías y vicepresidencias que ha costado muchísimo verlas aparecer, aunque ya se les ve la cabecita. López Miras se ha resistido todo lo posible, pero se han cumplido las fechas y ha recibido –pienso yo- instrucciones precisas para soltar todo lo que tan cuidadosamente guardaba en su seno de gobierno. Otra vez, y a pesar de su resistencia y de haber ganado las elecciones holgadamente, tiene que aceptar en las consejerías a gente extraña, llegada de sabe Dios qué trayectoria lejana y con un vicepresidente que puede meterle la pelota en el aro desde donde quiera que lo sitúe. Ya veremos si este vicepresidente es modelo Castilla y León o de más estar por casa, pero no dejo de sentir una cierta pena por Fernando L.M., que ya tuvo que tragarse las bichas y los bichos en la legislatura pasada.

A nivel nacional, la cosa comienza a parecer de chiste. Se ha popularizado este dicho para definir la situación: ¿La campaña de Feijóo ha estado basada en el eslogan ‘Hay que derogar el Sanchismo’ y, una vez celebradas las elecciones, este se ha convertido en ‘Hay que rogar al Sanchismo que nos deje gobernar’. No sé si ustedes, buen lector o lectora que me presta su valiosa atención, serán aficionados a leer o a escuchar a los opinantes de izquierdas y de derechas de los distintos medios de comunicación, incluidos los extremos, pero yo sí que lo hago, y créanme que esta semana hay algunos que han rugido al ver a Feijóo tratando de camelarse a Sánchez, o sencillamente lo han maltratado en público llamándolo ‘bisoño’, es decir, ‘inexperto’ con un cierto deje de tontucio. Aunque yo creo que ese acto fue una farsa total, les ha sentado como una patada en los mismísimos a todo el arco comunicativo de derechas. Feijoo ha mandado a los medios a gente de su confianza para que se explique, pero, de verdad, había que escuchar lo que le respondía Borja Sémper a un opinante de una radio, el jueves, a la pregunta: ‘¿Es que el Partido Popular se ha pasado al centro-izquierda y le ha dado de lado a sus votantes de la derecha, al ir a ver a Sánchez?’ Los balbuceos del portavoz del PP fueron históricos.

Pero volamos a nuestra querida Región y su situación cuando esto escribo, recién llegada la noticia del pacto. Parece ser que el tema de la aleación PP–Vox se ha hecho en una fundición de Madrid, como si aquí no tuviéramos el suficiente fuego para la fragua del acuerdo (madre mía, qué horror de metáfora).

Y lo que yo me pregunto y estoy deseando de ver es la expresión en las caras a la hora de firmar el acuerdo después de todo lo que llevan sufrido los encabezados por Antelo y el mismo líder de Vox, en sus musculosas carnes. La verdad es que, si yo fuese el líder murciano de Vox, cuando han llegado los del PP con su oferta de la vicepresidencia y demás mercancías, les hubiera dicho: «Ahora te lo metes todo donde te quepa, que me duele el brazo de extender la mano para ver si me la agarrabas». Y es que ha sido mucho cachondeo y mucho rechazo. Y lo siento por Antelo, con lo bien que jugaba al baloncesto, y ahora haberse visto así, como si no le hicieran caso, durante tanto tiempo.