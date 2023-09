Como respuesta a la pantalla en blanco cada día, y al editor de esta página vestido de conejo de Alicia diciendo que llegaba tarde, les he escrito una pequeña historia este verano, casi todos los días, pero nunca en domingo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero han estado basados en hechos reales, recientes o históricos.

De esta mudo mi piel de serpiente de verano que ha estado reptando todas las mañanas, y algunas tardes también, buscando donde hacer presa para la inspiración. La he encontrado en la página de los periódicos, en el silencio de la noche, en algún ligue con risas, en algún tuit, en alguna polémica y en algún estado de ánimo. He intentado evitar mis lugares comunes, precisamente para encontrar continentes nuevos.

Me despido con las lluvias previsibles que desharán el castillo de arena en la playa que fui construyendo con las ilustraciones que han acompañado a la edición digital de esta columna y solo espero que cualquier reflexión que les haya podido inspirar les sirva para este curso que entra se les haga más llevadero, lo que sea que fuere que hagan.

Eso sí, no he conseguido dejar de fumar y sigo tan flexible como un palo seco. No todo se pudo hacer pero, con tiempo, se hará todo. Los instantes de felicidad están, solo hay que verlos, aunque algunas veces sea difícil.

Cuídense y, siempre consentido, claro, un beso.