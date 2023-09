Según el griego Zenón, una tortuga ganaría en carrera a Aquiles, el de los pies ligeros, si éste le concidiera cien metros de ventaja en el momento de la salida. La gracia de esta teoría es que funciona de maravilla sobre el papel, pero queda fulminada en la práctica. Cuidado con estas cosas. El PP está apurando lo indecible antes de dar el plácet al pacto con Vox, en el supuesto de que éste se dejará llevar el brazo ante la inminencia fatal de una repetición de elecciones, pero López Miras, que se ha adjudicado el papel de la tortuga creyendo en la paradoja de Zenón, tal vez no ha reparado en que Aquiles es, en realidad, más veloz y se le puede escapar. Nunca hay que confiar en el cálculo teórico de tiempo para llegar a la estación a la hora en que sale el tren, pues puede que no encuentres un taxi o que éste quede bloqueado en un atasco. Para el caso, viene una DANA, y habrá que dedicarle su tiempo.

A estas alturas estamos donde estábamos. No hay pacto. Vox no renuncia a su voluntad de estar en el Gobierno y el PP considera que las exigencias de sus potenciales socios son inasumibles, Bendodo dixit. Es como el cuento de nunca acabar. Como último recurso de persuasión van a llegar las encuestas que vaticinan que el PP obtendría la mayoría absoluta si se repitiera la jugada. Y Vox: nada tenemos, nada tendremos, para el caso es igual. Ni con esas.

La cosa se negocia en Génova&Bambú, que no es una marca de ropa, sino las sedes nacionales de PP y Vox. Por Madrid no caerá la DANA, pero bastante entretenidos, y parece que hasta distrídos, están ya con Feijóo y Ayuso: ésta le dio ayer al líder un pico verbal no consentido llamándolo bisoño. Murcia, a lo lejos. Y las horas pasan.

¿Dónde está la cámara oculta?