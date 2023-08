Vicios caros

Tal vez no se necesite mucho más que unos brazos que den calor y una voz que calme para culminar una crianza en armonía. Pero claro; en tiempos nuevos, tiempos salvajes e hiper clasistas, el proceso de la crianza se ha inundado de experiencias, dávidas, propuestas y, sobre todo, de gastos , interminables gastos. Esfuerzo, tiempo y dinero como desmesurada inversión. Sólo los padres somos culpables de esta atrocidad, la de vernos presionados por falta de referentes, es el precio del cambio , de la variación de esta estructura social.

Es lo que tiene no haber leído a tiempo Ladrón de bicicletas de Luigi Bartolini, o haber visto su preciosa adaptación al cine por parte de Cesare Zavatinni para entender tantas cosas sobre la educación y ejemplaridad de los hijos más allá del dinero. Recuerda, eres madre o padre separado, tienes a tu cargo uno o varios preadolescentes y llegan las vacaciones. Olvídate de las escapadas románticas, de los días para relajarse o los viajes en solitario. Toca convertirse en taxi, cajero automático, reponedor de nevera , guardaespaldas... Has tenido un hijo, tomaste las decisión que un día marcaría tu existencia, amoquina. Firmaste un acuerdo formal, no escrito, pero que requiere compromiso. ¿Entiendes?

Mientras la mitad del mundo lucha por un control global de la natalidad, la otra mitad intenta desesperadamente mantener una vida de la que es responsable, aunque para ello tenga que mantenerse al quite durante los restos y hacer un pacto con el diablo para llegar a fin de mes con algo de dignidad.

Tienes la misión de construir su verano, han sido meses duros y son apenas cuatro semanas para los afortunados, excepto si eres sanitaria sin plaza. Ahí, con un extra de suerte, podrás juntar un máximo de tres días para disfrutar de un merecido descanso siendo consciente de que ese contrato con la desconexión puede provocar la ansiedad más atroz si no has sido ordenada y previsible, nos exponemos a lo que venga con tal de exprimir días de sol, pasando por alto que acostumbrarse a tanto bueno es fácil mientras no nos llegue el batacazo que muestra lo efímero de lo bonito que la vida nos regala. Y es que, un poco de verano hace que todo el año haya merecido la pena, pero, ¿a qué precio?

La elevada y persistente inflación sumada a la descarada sinvergonzoneria de ciertos sectores hosteleros, hoteleros y parques temáticos en sí, lo pone demasiado enrevesado. A mi no me gusta presumir de mis derroches o lujos, pero os diré que en mis tres días de vacaciones he tirado la casa por la ventana: en el trayecto Murcia – Benidorm, llené el depósito de mi coche, un Opel que el trabajador de la gasolinera debió confundir con un Lamborghini Aventador porque, si no, no me lo explico. Reservé un apartahotel a precio de suite en el hotel Burj Al Arab, pagué unas Cruzcampo en plástico cómo si hubiera bebido una pinta de La Vieille Bon Secours en el palacete real de Doha, y hasta nos permitimos unas tostadas enaceitadas con un elixir que estoy convencida venía de la mismísima almazara jienense Cortijo Espíritu Santo. Y hasta aquí el resumen de mi dispendioso recreo, me pongo desde ya el Vicios Caros de mi queridísimo Ariel Rot (Hablando solo, 1997) para no olvidar el despilfarro de estos días. Deseo que ustedes hayan disfrutado las suyas sin necesidad de hipotecarse más.