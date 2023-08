¿Le quitamos el WhatsApp a esto? Ella hablaba de esa relación que extrañanamente había estado funcionando durante todo el verano pero que, de pronto, no carburaba. Los dos se habían reído cuando a los veinte días se habían dado cuenta de que no se habían dado el móvil, de que se veían en la playa de enfrente de casa de ella de toda la vida, la del piso alquilado de los padres de él. Y cuando no podían verse se dejaban notas en el bar, donde cuatro líneas decían las coordenadas de dónde estarían después, pero también de dónde andaba el corazón de cada uno

En los últimos días, el final del verano llegaba, él le envió un emoticono con un beso, y a ella eso no le supo a nada pero nada dijo. Ella se sintió sola a las dos de la mañana y le preguntó dónde estaba sin obtener respuesta. Prefiero que me escribas en un papel porque con tu respuesta no estaré en el lugar de la espera siempre. Él comprendió y quiso quedarse con ella, aunque se tuviera que ir, en lugar de estar siempre ahí no estando nunca, detrás del doble tick azul.