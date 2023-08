Muy bien por Feijóo. Ayer dio un giro de guion a la marcha hacia su investidura fallida. Hizo una propuesta al PSOE algo más creativa que invitar a sus diputados al transfuguismo: sugerirle que vote el programa del PP encapsulado en seis puntos.

Evita así el gallego en lo que le toca lo que Machado definía como «monotonía de lluvia tras las cristales», ese santo rosario que venimos rezando durante este verano: «No voy a dimitir» (Rubiales), «Yo no he sido» (Putin), «Quiero gobernar en solitario» (López Miras), «Soy el ganador de las elecciones» (Feijóo). Del ‘pacto de Estado’ ingeniado por el líder del PP se hablará durante lo que queda de la semana, y ya estaremos más cerca de la fecha de la no investidura.

Feijóo puso ayer a la firma de Sánchez otro papelito, que, como el que le ofreció durante el debate electoral, está pensado para que sea rechazado. Puestos a plantear soluciones imaginativas para ‘un momento histórico’, al líder del PP le faltó ambición. Podría haber lanzado, sin ambages, el proyecto de la Gran Coalición:un Gobierno con presidente alternativo cada dos años en el que el PP asumiera a su vez otros seis puntos del programa del PSOE. Pero Feijóo se quedó a medias:dispuso la idea de la Gran Coalición, sí, pero en torno a él. Lema:cómo acabar con el PSOE en dos años.

El truco de los genios de Génova es de la factura Juan Tamariz: hacer firmar al PSOE un pacto compatible con Vox (¡chan, tatachán!), y el resultado sería que para las próximas elecciones los socialistas quedarían tan aislados de los ahora potenciales socios que podrían darle el Gobierno como lo está el PP, que sólo tiene a los abascales como colegas relevantes. La jugada perfecta si Sánchez hubiera nacido ayer.

En definitiva, lo que propuso Feijóo a Sánchez en su cara es que en vez de cuatro tránsfugas el PSOE le ofrezca 121. Derogar el sanchismo mediante el método del suicidio. Y si cuela, cuela.