La Naval (1995)

La Naval, que publicó el primer número en enero de 1995 haciendo referencia a Vicente Huidobro, y comenzó siendo una revista al cuidado de Ángel Mateo Charris, irónica, divertida, con provocador subtítulo,Prensa de la República de Cartagena, casi como lógica consecuencia de aquella exposición celebrada por el pintor en la Muralla Bizantina en octubre de 1993, acabaría transformada en un proyecto capaz de mutar, gestionado y coordinado por Charris, Martín Lejárraga, que se incorpora dos años más tarde, y Gonzalo Sicre. Un universo de evidentes vínculos artísticos, poéticos y literarios.

El número 0, Aries, Ahora o Nunca, ya mezclaba a Hans Cristian Andersen con Ángel Guache y David Hockney; el 11, de 1999, publicó Siete Cuentos Cantonales …La Naval; un pequeño fanzine de bolsillo (el de la camisa) diseñado por Charris que, como se indica en su página web, espera «hacerse un sitio en las maletas de expedicionarios, poetas, solitarios, domadores de pulgas y cazadores de tormentas. No mendigamos anuncios, ni aceptamos subvenciones, con lo que nuestra singladura se presenta tormentosa y tal vez breve: preferimos siempre el esplendor fugaz a una larga existencia de lamparilla devota. Sudaremos tinta y quemaremos ordenadores, contaremos cuentos y te enseñaremos trucos de magia. Somos orgullosa carne de papelera y semilla de futuro. Tienes en tus manos la, posiblemente, revista más pequeña del mundo, pero eso no nos hace enanos ni mezquinos. La pulga es el único animal que no tiene pulgas».

Satírico, irónico, divertido texto que podría extrapolarse y casi definir, punto por punto, la pintura de Charris. Una hoja de 21x29,5 cm que, plegada, reducía sus dimensiones a 10,5x7,5 cm. La Naval dedicó números a temas vinculados a la arquitectura, la pintura, la ilustración, el cómic o la literatura… a personalidades del mundo del arte: Werner Berg, en el número 7 de 1998; Campo Baeza en el número 17, Marina Núñez y Enrique Juncosa en el número 19, ambos de 2003; César Fernández Arias, en el número 32 de 2008…

Desde La Naval se han organizado conferencias y exposiciones, editado libros y objetos de artista (citaremos aquí la Caja Diana de Fod editada en 2014), y participado en todas las acciones vinculadas al mundo del arte que han tenido lugar en Cartagena, o que desde Cartagena se han proyectado hacia fuera.

Y todo sin perder la ironía, con una pizca de mordacidad y provocación. Si somos lo que leemos, y sobre todo lo que recordamos, no hay nada mejor, para forjar los recuerdos de una época, que las publicaciones que en ella han tenido lugar. Una de ellas es insustituible: La Naval.