Lo que valen los aplausos

Hay a quienes ha llamado la atención que los entrenadores de las selecciones españolas de fútbol se hayan desligado de Rubiales no muchas horas después de haber aplaudido su testamento suicida. Los que se pasman por esto es seguro que no siguen con detalle la vida política. Ahorro ejemplos domésticos y lejanos muy recientes, pero me voy a detener en uno, aún no consumado, pero en fase de progreso, el que afecta a Núñez Feijóo.

Véanlo. Al líder del PP le faltan cuatro votos para conseguir lo que se había propuesto, ser presidente del Gobierno, y por mucho que los busque y rebusque no los encuentra. Desde el principio, está en la fase de la queja: «He ganado las elecciones». Y en su desesperación apela hasta el transfuguismo en las filas del PSOE. Quedan varias semanas hasta su puesta de largo en el Congreso como candidato a una investidura fallida de antemano. En ese trayecto lo veremos bracear, como hizo ayer en Pontevedra, donde vaticinó que, si no ahora, alguna vez gobernará. Este mensaje iba dirigido a sus propios barones, que lo rodeaban con algunas notables ausencias. Fueron los barones territoriales del PP quienes en el cénit de la crisis interna producida por el choque Casado/Teo contra Ayuso lo reclamaron al rescate en una ceremonia celebrada con urgencia y nocturnidad en la sede de Génova, retransmitida a las puertas por las cámaras de las televisiones. No fueron las bases del partido, sino los barones quienes lo llamaron para erigirlo capitán general, y él asumió la tarea que se le encomendaba asegurando que sería presidente del Gobierno o regresaría a los dulces prados gallegos. El pasado 28M todos los barones hicieron su trabajo (salvo las excepciones de Castilla La Mancha y Asturias), pero el 23J Feijóo no cumplió. Ganó, sí, pero sin obtener el trofeo. Es decir, no ha llevado a cabo el encargo de los barones, éstos sí ya empoderados. Los aplausos de ayer pueden convertirse en repudios en menos que canta un gallo. La política como el fútbol. O como la vida misma.