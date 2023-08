El baño, toda una historia

Probablemente, Adán y Eva se bañaron en el Paraíso, entre verdes manzanos; pero la primera noticia cierta que tenemos sobre la agradable e higiénica práctica del baño es el que tomó Ulises de manos de una sierva de la bella Circe. Ulises nos cuenta que fue así: “Cuando entré, ella derramó agua caliente por mi cabeza y mis hombros, me perfumó y no salí de la bañera hasta que me recuperé de todas las fatigas y de todos los males que había padecido”.

Según la costumbre griega, cuando había invitados, se debían bañar antes de ir a la mesa a comer. Generalmente era la dueña de la casa la que bañaba a los invitados o delegaba en sus hijas la tarea. Los romanos de una cierta condición social poseían baños muy lujosos, incluso en sus propias casas. Ha quedado una muestra en la casa de Arrio Diómedes, en Pompeya. Roma nos dejó las famosas termas de Caracalla, que eran baños públicos. Los romanos se deleitaban tomando baños de vinos, de perfumes y, según dicen, Popea, hasta de leche de cabra. Durante la Edad Media, parece que los baños eran conocidos…, pero no practicados. En el siglo XVII se consideraba sobre todo como un remedio contra determinadas enfermedades, y que había que tomar con muchas precauciones. La corte francesa se conmovió cuando al rey Luis XIV los médicos le prescribieron tomar veinte “baños de cámara” en un mes y estar dos horas en cada baño. En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse... La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas (que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene). Tampoco era costumbre ducharse debido al frío. Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que exhalaban el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Los que han estado en Versalles han admirado los enormes y hermosos jardines que, en ese momento, no solo se contemplaban, sino que se usaban como retrete en sus famosas jornadas promovidas por la monarquía, porque no había baños. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño en agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás en la casa, en orden de edad, mujeres, también por edad y, finalmente, niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba su turno, el agua en la bañera estaba tan sucia que era posible matar a un bebé dentro. Bajo el rey Luis XV aparecen ya bañeras en algunos castillos e incluso en casas burguesas. Como había poca agua –no había agua corriente, naturalmente–, se ingeniaron mil tipos de bañeras para hacer el baño con la mínima cantidad posible de agua, y así aparecieron las bañeras-odre, las bañeras canapé, etc., donde la persona que se bañaba estaba sentada y sin un milímetro de sitio para moverse. Gracias al descubrimiento de las tuberías , del agua corriente y del agua caliente, símbolos de la modernidad, se practica hoy, además de los baños –de agua y jabón, sin vino y sin perfumes, a lo sumo con sales–, la ducha, que todo el mundo afirma que la toma todos los días en tres minutos, salvo excepciones…