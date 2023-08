Fundido en negro, en el negro del sueño sin sueño. Ahora estaba despierto pero parecía dormido porque el mundo era distinto a como lo recordaba. Trataba de dormir precisamente para no despertar, o para no despertar en el mundo en que parecía llevarle su sueño. Junto al negro había blancos en la memoria. Él, que hablaba mil lenguas, que viajaba miles de kilómetros, porque el mundo era su casa, con su sonrisa abierta como una camisa y la camisa desabotonada como un sobre abierto conteniendo una carta dispuesta a ser leída, se encontraba dubitativo en su sonrisa y no era la duda irónica que estaba a un paso de la certeza, era duda persistente frente a ese mundo que había dejado de comprender , punzando como un anzuelo en una de las comisuras de la boca. Pero daba igual. Le habían enseñado a ser educado y respondía con la sonrisa amable a esta gente que estaba con él, que lo llamaba por su nombre, ¿qué tal Joan, como estás? que lo conocían, pero que él no recordaba, iniciando una conversación que no sabía dónde iba a llevar. Gente que eran como dinosaurios, que cuando él despertaba todavía estaban ahí.